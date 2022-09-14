Ubisoft, Oyun Fiyatlarına Zam Yapacağını Açıkladı

Oyun devi Ubisoft, sektörde giderek artan zam dalgasına kapılarak AAA oyunlarının fiyatını 60 dolardan 70 dolara çıkaracağını açıkladı. Henüz bu oyunların hangi yeni oyunlar olacağı paylaşılmadı.

Oyun sektörü günden güne daha da değerli bir sektör olmaya devam ederken, özellikle yeni nesil konsolların çıkışıyla birlikte pek çok oyuncuyu güzel gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmelerin en başındaysa küresel oyun fiyatlarında yaşanan artış geliyordu. Normalde 60 dolardan satılan yüksek bütçeli en üst düzey kategorideki (AAA) oyunların standart fiyatı 70 dolara çıkarılmıştı.

NBA 2K21’in 2020 yılında ilk örneği olduğu bu yeni hareket, günümüze sadece sayılı oyun şirketi tarafından benimsendi. Fakat öyle görünüyor ki bu sayı, ne yazık ki yakında daha da artacak. Zira son olarak oyun dünyasının dev ismi Ubisoft da oyun fiyatlarını 70 dolara çıkaracağını açıkladı.

Ubisoft'un AAA oyunları 70 dolar olacak:

Görseli görünce paniklemeyin, Mirage haricindeki yeni Assassin's Creed oyunlarının fiyatı henüz net değil.

Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, Axios ile yaptığı röportajda oyunların fiyatlarının artıp atmayacağı konusunda “Bazı oyunlar rekabetle aynı fiyata gelecek. Büyük AAA oyunları 70 dolardan gelecek.” ifadelerini kullandı. Şu anda 70 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan yeni oyunlar henüz açıklanmadı.

Peki oyun fiyatları neden artıyor?

Aslında bu sorunun cevabını, NBA 2K21’in oyun dünyasını yıkmasıyla birlikte hazırladığımız içerikte vermiştik. Bu içeriğimizin özetini geçmek gerekirse, oyun fiyatlarındaki artış, yeni nesil oyun yapımında harcanan paranın ve emeğin artmasından kaynaklanıyor. Sorunun en kapsamlı cevabını almak için, içeriğimize göz atabilirsiniz:

Ubisoft oyunlarının Türkiye fiyatları ne olacak?

Ubisoft, oyun fiyatlarına global anlamda zam yapacağını açıklasa da bu zammın Türkiye fiyatlarına nasıl yansıyacağını ön görmek mümkün değil. Zira şirket, yurt dışında 60 dolar olan Assassin's Creed Mirage'ın Türkiye fiyatını 329 TL yani 18 dolar olarak açıklamıştı. Dolayısı ile şirketin globaldeki 10 dolarlık zammının Türkiye'de doğrudan 180 lira olarak görülmeyeceğini tahmin edebiliriz.