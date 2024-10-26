Geçtiğimiz süreçte Xbox özel oyunlarını farklı konsollarda görmüştük. Şimdi ise geleceğe yönelik Microsoft CEO'sundan açıklamalar var.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Xbox oyunlarının diğer platformlara genişletilmesi stratejisinin uzun vadede süreceğini işaret eden bir açıklamada bulundu.

Normal şartlarda konsol üreticileri, konsolları için geliştirdikleri oyunları rakip platformlara kolay kolay çıkarmazlar ancak son yıllarda Microsoft, Xbox için bu konudaki buzları eriterek PlayStation ve Nintendo Switch'e bir dizi oyununu getirmişti.

Xbox oyunları tüm platformlara gelmeye devam edecek

Şimdi ise Microsoft CEO'su Nadella, Microsoft'un Xbox Cloud Gaming ve diğer platformlardaki hamlelerine değinerek, oyun dünyasındaki başarılarını vurguladı. Bazı popüler Xbox oyunlarını bu doğrultuda PlayStation ve Nintendo Switch gibi platformlara getirdiklerini belirten Nadella, bu sürecin ilerleyen dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Nadella bu kararın Microsoft'un platformlardan bağımsız bir oyun stratejisini benimsediğini ve Xbox markasını sınırların ötesine taşımak istediğini gösterdiğini belirtti. Örneğin yapımcısı Microsoft bünyesine katılmış olsa da popüler Call of Duty serisi bir süre daha farklı platformlarda oynanmaya devam edecek.

Ayrıca Indiana Jones and the Great Circle'ın PS5 için 2025 baharında piyasaya sürüleceği de daha önceden açıklanmıştı. Yine de gelecekte hangi oyunların diğer platformlarda sunulacağı henüz belirsiz.

Peki siz Microsoft'un bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.