Bloc isimli bir modcu, GTA 5'teki oynanamayan karatkerlere yapay zekâ getiren bir mod oluşturdu. Sentient Street isimli mod, NPC'lerle ne isterseniz konuşmanızı sağlıyor. Ayrıca, karakterlere kendi sesinizle soru sorabiliyorsunuz.

Piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse on yıl geçse de hâlen dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan GTA 5, birbirinden ilginç modlarıyla da biliniyor. Yeni geliştirilen Sentient Streets de bunlardan biri.

Bir hikâye modu olan Sentient Streets, modlarıyla tanınan Bloc isimli bir kullanıcı tarafından oluşturuldu. Sentient Streets’in ilginç yanı ise NPC’lere, yani oynanamayan karakterlere yönelik olması.

Yeni mod, karakterlerin ne sorarsanız sorun cevap vermesini sağlıyor

Los Santos'ta bir polis olmanızı sağlayan Sentient Streets’teki NPC’ler, modeli tarafından sizinle gerçek zamanlı olarak açık uçlu sohbetler gerçekleştirmeleri için 30’dan fazla yapay zekâ modeliyle desteklendi. ChatGPT’ye benzer şekilde NPC’lerle ne isterseniz konuşmanızı sağlayacak modun nasıl çalıştığına yönelik videoya yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Buna ek olarak Sentient Streets modunda kendi sesinizi kullanabiliyorsunuz. Yani direkt olarak mikrofon yoluyla yapay zekâ destekli NPC’lerle konuşabiliyorsunuz. Bloc’a göre önce “T” tuşuna basarak onların dikkatini çekmek gerekiyor. Ardından “N”ye basarak mikrofonunuzdan karakterlerle konuşmak mümkün hâle geliyor.

Videoda Bloc’un bir polise yaklaşıp onunla konuşabildiğini görebiliyoruz. Konuşulan NPC de yapay zekâyı kullanarak söylenene cevap veriyor. Ayrıca, karakterlere dost canlısı veya sert gibi birbirinden farklı kişilikler verildiğini de söyleyelim.

Bloc, yapay zekâ destekli karakterlere güç sağlayan motor Inworld AI’dan yararlanmış. NPC’lerin sesleri için ise ElevenLabs isimli yapay zekâ şirketinin metinden konuşmaya çeviren yazılımını kullanmış. Sentient Streets moduna buradaki bağlantıya tıklayarak Nexus Mods üzerinden ulaşabilirsiniz.