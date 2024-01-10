Wi-Fi 7 Resmî Olarak Geldi: Peki Bize Ne Sunuyor?

The Wi-Fi Alliance, çeşitli cihazlar için Wi-Fi 7 sertifikası vermeye başladı. Böylece bu cihazların bir arada uyumlu çalışacağı garanti edilmiş oldu. Peki Wi-Fi 7 tam olarak ne gibi farklılıklar sunuyor?

Pek çok teknoloji gibi Wi-Fi teknolojisinin de belli standartları var ve bu standartlar da zaman içerisinde değişiyor. The Wi-Fi Alliance, en yeni ve gelişmiş Wi-Fi versiyonu olan Wi-Fi 7 için resmî sertifikasyonları onaylamaya başladı. Bu yeni versiyon yalnızca daha hızlı bağlantı sağlamayacak, bazı önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek.

Daha hızlı, daha güçlü, daha iyi

Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Veri Bandı 2.5 GHz, 5 GHz ve 6 Ghz 2.5 GHz, 5 GHz ve 6 Ghz Bant genişliği 20, 40 , 80, 80+80, 160MHz 20, 40 , 80, 80+80, 160, 320MHz Maksimum Hız 9.6 Gbps 46 Gbps

The Wi-Fi Alliance'ın CEO'su Kevin Robinson, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Wi-Fi 7'nin, 6 GHz bağlantı için sıfırdan inşa edilmiş ilk nesil olduğunu ifade etti. Bu aralıkta bağlantı sağlayan ilk modeller, Wi-Fi 6E cihazları olmuştu. Piyasada şu anda Netgear, TP-Link ve Eero gibi firmaların Wi-Fi 7 modelleri olsa da bu cihazlar resmî olarak onaylı değiller.

Wi-Fi 7 ile gelen bir başka özellik ise MLO (Multi Link Operation) yani çoklu bağlantı operasyonları olacak. Bu özellik sayesinde Wi-Fi bağlantımızda 2.4 Ghz, 5 Ghz ve 6 GHz bağlatıların iki veya daha fazlası aynı anda bağlantı için kullanılacak, böylece daha stabil bir bağlantımız olacak. MLO ile birlikte bağlantı hızımız da artacak.

Wi-Fi 7 kullanan modemler, daha önceki versiyonlarda bağlantıya sahip cihazları da destekleyecek ancak eski cihazların Wi-Fi 7'yi tam anlamıyla kullanabilmesi beklenmiyor. Yine de yeni nesil bilgisayarlar, telefonlar ve diğer cihazlar Wi-Fi 7 ile uyumlu olarak gelecek.