Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 16 Pro, sızıntılara göre eylem düğmesi ile gelecek.

Xiaomi'nin bu yıl gelmesi beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 16 Pro, 3D baskılı metal çerçeveye ve özelleştirilebilir ek bir düğmeye sahip olacak. Sızıntının kaynağı daha önce de sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station ve DCS, bu yeni tasarımın hafifliği koruyarak dayanıklılığı artıracağını belirtiyor.

Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinde alüminyum veya titanyum gibi malzemelerle üretilmiş 3D metal çerçeve kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji sayesinde cihazın hafif kalması sağlanırken, yapısal bütünlük de korunacak. Ayrıca seri üretimde maliyet avantajı sağlanacak ve bu çerçeve, yalnızca amiral gemisi telefonlarla sınırlı kalmayacak.

Eylem düğmesi iPhone'larda olduğu gibi çalışacak

Sızıntıdaki asıl dikkat çeken nokta, Xiaomi 16 Pro'nun tıpkı iPhone 16'daki gibi kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceği ekstra bir düğmeye sahip olacak oluşu. Bu düğmeye yapay zekâ özellikeri, kamera deklanşörü veya sessize alma gibi bir dizi eylem atanabilecek.

Ekstra düğmenin 100 mAh’lik küçük bir pil kaybına yol açabileceği iddia edilse de Xiaomi 16 Pro’nun devasa 7.000 mAh pili ile yine etkileyici bir pil ömrü deneyimi sunacağı düşünülüyor.

Xiaomi 16 Pro’nun standart modelle birlikte Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.