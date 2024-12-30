Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 16 serisine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Xiaomi’nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni Xiaomi 16 serisine dair şimdiden yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sızan bilgiler, amiral gemisi serideki standart modelinin etkileyici yükseltmelerle geleceğini gösteriyor.

Daha öncelerde de sızıntılarıyla bilinen Insider Smart Pikachu’ya göre yeni Xiaomi 16 serisi, periskop telefoto lens teknolojisiyle donatılacak. Bu yenilik, telefonun optik yakınlaştırma performansını önemli ölçüde artıracak.

Periskop lensler, ışığı 90 derecelik bir açıyla bükerek telefonun fiziksel boyutlarını büyütmeden daha yüksek yakınlaştırma seviyelerine ulaşmayı mümkün kılıyor.

Xiaomi 16 yeni periskop lensler ile gelecek

Bu sayede kullanıcılar uzak mesafelerde bile net ve canlı fotoğraflar çekebiliyor. Son yıllarda kameraları ile ciddi anlamda beğeni toplayan Xiaomi, görünüşe göre Xiaomi 16'da da bu başarısını sürdürecek.

Periskop lensin yanı sıra Xiaomi 16’nın önceki modellerde olduğu gibi 6,36 inç ekran boyutunu koruyacağı söyleniyor. Kullanıcıların sevdiği bu kompakt tasarım ve boyut, telefonun elde daha konforlu ve rahat tutulmasını sağlıyor.

Şimdilik yeni modele dair detaylar bunlarla sınırlı ancak 2025 yılı içerisinde Xiaomi 16 adını sıklıkla duyacağımız kesin.

Peki sizin Xiaomi 16'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.