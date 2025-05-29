Xiaomi 16’nın Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, üçlü 50 MP kamera ve 6.500 mAh üzeri batarya ile geleceği iddia edildi.Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 16, düz OLED ekran, HyperOS 3.0 arayüzü ve çift tonlu arka panel tasarımıyla tanıtılabilir. Xiaomi’nin yeni arayüzü HyperOS 3.0 ile kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 16 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Çin’den gelen son sızıntılar, cihazın öne çıkan donanım özelliklerini gözler önüne serdi.

Henüz tanıtımı yapılmamış olan Xiaomi 16’nın, Qualcomm’un önümüzdeki aylarda duyurması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Bu işlemcinin ilk olarak Xiaomi 16 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi 16 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler

Cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ana kameranın 1/1.3 inç sensör boyutuna sahip olacağı, diğer iki kameranın ise ultra geniş açı ve telefoto özellikleri sunacağı aktarılıyor. Her üç kameranın da 50 MP çözünürlük sunması dikkat çekiyor.

Telefonun bataryası, önceki modele kıyasla önemli bir artışla gelecek. İddialara göre Xiaomi 16’da 6.500 mAh’nin üzerinde kapasiteye sahip bir batarya bulunacak. Bu kapasite, önceki model Xiaomi 15’in 5.400 mAh’lik bataryasına göre ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Cihazda ayrıca 6.3 inç boyutunda, düz yapıda bir OLED ekran yer alacak. Ekranın dört tarafında da ince çerçeveler bulunacak. Yazılım tarafında Android 16 işletim sistemi ve Xiaomi’nin yeni arayüzü HyperOS 3.0 ile kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor.

Sızdırılan tasarım görselleri, Xiaomi 16’nın çift tonlu bir arka panele sahip olacağını gösteriyor. Bu tasarımın, iPhone 17 serisinde de beklenen çift renkli arka yüzeye benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Ancak genel görünümün önceki Xiaomi modellerinden çok da farklı olmadığı da belirtiliyor.

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisini duyurmasının ardından, Xiaomi 16 ailesinin de sahneye çıkması bekleniyor. Serinin düz modeli global pazara da gelirken Pro versiyonun sadece Çin’de satışa sunulacağı konuşuluyor.