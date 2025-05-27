Xiaomi, AMD işlemciden güç alan yeni dizüstü bilgisayarı Redmi Book 14 Ryzen 2025'i duyurdu. Günlük ihtiyaçlar için tasarlanan dizüstü bilgisayar, aşırı uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Redmi markası altında duyurulan "Redmi Book 14 Ryzen 2025" isimli dizüstü bilgisayar, adından da anlaşılabileceği üzere AMD altyapısı kullanıyor. Peki bu dizüstü bilgisayar, tüketicilere neler vadediyor?

Redmi Book 14 Ryzen 2025, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan 14 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. sRGB renk uzayının yüzde 100'üne destek veren dizüstü bilgisayar, 1,35 kilogram ağırlığında ve sadece 15,9 milimetre kalınlığında. Alüminyum alaşım kasa ile metal menteşelere ev sahipliği yapan Redmi Book 14 Ryzen 2025, şık tasarımı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Karşınızda Redmi Book 14 Ryzen 2025

AMD'nin Ryzen 5 7535H veya Ryzen 7 7735H işlemcileriyle satın alınabilen dizüstü bilgisayar, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD ile eşleştirildi. Depolama alanını yetersiz bulan tüketiciler, M.2 SSD desteği ile kapasiteyi artırabilecekler. USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI 2.1 TMDS ve 3,5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapan Redmi Book 14 Ryzen 2025, Wi-Fi 6 desteği de sunuyor. Bu arada; dizüstü bilgisayarın işletim sistemi Windows 11 olarak açıklandı.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Ryzen 5 7535H işlemcili versiyonu tercih edecek tüketiciler, 345 dolar ödeme yapacaklar. Ryzen 7 7735H işlemcili versiyonun fiyatı ise 410 dolar olarak açıklandı. An itibarıyla Çin'de satışa sunulan dizüstü bilgisayarın küresel pazarlara ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.