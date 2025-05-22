Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Xiaomi 15S Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

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Xiaomi, ilk kez kendi ürettiği bir işlemciye yer verdiği yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15S Pro'yu resmî olarak tanıttı.

Xiaomi, 15. yıl dönümünü kutladığı etkinlikte yepyeni amiral gemisini sahneye çıkardı. Çin’de resmen tanıtılan Xiaomi 15S Pro, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni model, 6,73 inçlik 2K LTPO OLED ekranıyla geliyor. 120Hz yenileme hızı, 3200 nit tepe parlaklık ve 1920Hz PWM karartma gibi gelişmiş ekran teknolojileri sunan telefon, aynı zamanda 1-120Hz arası dinamik yenileme hızıyla da fark yaratıyor. Gövdesinde havacılık sınıfı alüminyum kullanılan Xiaomi 15S Pro, gelişmiş bir soğutma sistemine sahip.

Xiaomi 15S Pro’nun en büyük sürprizi, 3nm üretim süreciyle hazırlanan şirketin kendi geliştirdiği ilk işlemcisi 10 çekirdekli XRING O1. Bu çip, 16 çekirdekli Immortalis-G925 GPU ile destekleniyor ve AnTuTu performans testinde 3 milyon puanı geçtiği iddia ediliyor.

Leica imzalı üçlü kamera ünitesine sahip olan Xiaomi 15S Pro, 6.100mAh kapasiteli pili ile de 90W kablolu, 50W kablosuz şarj desteğiyle oldukça uzun bir pil ömrü sunuyor.

Xiaomi 15S Pro özellikleri

Ekran 6.73 inç LTPO AMOLED
120Hz yenileme hızı, HDR10+
3200 nit parlaklık, 1440 x 3200 çözünürlük
İşlemci Xring O1
RAM 16 GB
Depolama 512 GB/1 TB
Arka Kamera 50MP (f/1.4) 23mm, geniş açılı kamera
50MP (f/2.5) 120mm, periskop telefoto kamera
50MP (f/2.2) 14mm, ultra geniş açılı kamera
Ön Kamera 32MP (f2.0) 22m, geniş açılı
Pil 6.100 mAh, 90W kablolu 50W kablosuz şarj
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2

Xiaomi 15S Pro fiyatı

Konfigürasyon Fiyat
Xiaomi 15S Pro (16 GB + 512 GB) 5.499 yuan (yaklaşık 763 dolar)
Xiaomi 15S Pro (16 GB + 1 TB) 5.999 yuan (yaklaşık 832 dolar)

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