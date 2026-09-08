Xiaomi, geniş ekranlı yapıya sahip yeni katlanabilir ekranlı telefonu 18 Fold'u duyurdu. Cihaz, harika özelliklerle geliyor. xiaomi-18-fold-tanitildi

Xiaomi’nin büyük heyecanla beklenen yeni katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold, nihayet resmen tanıtıldı. Samsung Galaxy Z Fold8 ve bu hafta tanıtılacak iPhone Ultra gibi geniş ekranlı yapıya sahip olan cihaz, iddialı özelliklerle geliyor ve firmanın kendi geliştirdiği çipten güç alıyor.

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Tasarım tarafında düz çerçeve yapısı, yuvarlatılmış köşeler ve arka tarafta yarış pisti formundaki soldan sağa kadar uzanan kamera modülü dikkat çekiyor. Açıldığında yalnızca 5,02 mm inceliğe ulaşan Xiaomi 18 Fold, katlandığında ise 10,68 mm kalınlığa ve 219 gram ağırlığa sahip. Renk seçenekleri kırmızı, altın beyaz ve siyah olarak açıklandı.

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Xiaomi 18 Fold neler sunuyor?

Ekran 5,38 inç, 7,58 inç, 1712 x 1168 piksel, 120 Hz, OLED, 4000 nit İşlemci Xiaomi Xring O3 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 16 MP Batarya 6.000 mAh (67W) İşletim sistemi HyperOS 4

Cihazın dış tarafında 5,38 inçlik bir ekran bulunurken, iç kısımda 7,58 inç boyutunda geniş yapıya sahip OLED ekranlar yer alıyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Dış ekranın yatay genişlik yapısı sayesinde cihazdaki ekran klavyesi, standart 6.9 inçlik telefonlara kıyasla %8 daha geniş bir kullanım alanı sağlıyor.

Xiaomi 18 Fold, gücünü 5 milyon puanın üzerinde benchmark skoru sergileyen Xiaomi O3 (XRING O3) yapay zekâ amiral gemisi işlemcisinden alıyor. TSMC'nin 3nm üretim mimarisine dayanan bu 10 çekirdekli işlemci, çoklu çekirdek performansında %60 artış sağlarken orta ve düşük yüklerde %25 güç tasarrufu vadediyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri Changxin Memory ile ortaklaşa geliştirilen ve ticari olarak pazara sunulan ilk yerli LPDDR6 bellek teknolojisine ev sahipliği yapması. Yazılım tarafında Android tabanlı Xiaomi HyperOS 4 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Cihazın enerji ihtiyacı, %20 silikon içeriğine ve 920 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 6.000 mAh kapasiteli çift katmanlı batarya ile karşılanıyor. Bu batarya 67W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor. Kamera tarafında ise Leica ile iş birliği içinde geliştirilen üçlü arka kamera kurulumu sunuluyor. Bunlar 200 MP ana kamera (f/1.7, OIS), 50 MP periskop telefoto kamera (3.5x optik zoom, f/2.8, OIS, Leica Summilux) ve 50 MP ultra geniş açı (f/2.2). Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası var.

Xiaomi 18 Fold fiyatları

12GB RAM + 256GB Depolama: 1.639 dolar 12GB RAM + 512GB Depolama: 1.788 dolar 16GB RAM + 512GB Depolama: 1.937 dolar 16GB RAM + 1TB Depolama (LPDDR6): 2.235 dolar