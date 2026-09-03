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Xiaomi, iPhone Ultra Rakibi Olacak Xiaomi 18 Fold'un Resmî Tasarımını Paylaştı: İşte Tanıtım Tarihi

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Xiaomi, yeni katlanabilir telefonu 18 Fold'un resmî tasarımını paylaştı. Telefon, çok yakında tanıtılacak.

Xiaomi, iPhone Ultra Rakibi Olacak Xiaomi 18 Fold'un Resmî Tasarımını Paylaştı: İşte Tanıtım Tarihi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Artık katlanabilir telefonlar konusunda yepyeni bir döneme girdik. Şu anda markaların daha geniş ekranlı yatay katlanır telefonlar tanıttığını görüyoruz. Samsung Galaxy Z Fold8 bunun en iyi örneği. Apple da 9 Eylül günü benzer bir tasarıma sahip iPhone Ultra isimli ilk katlanabilir cihazıyla karşımıza çıkacak.

Katlanabilir telefonlar konusunda bir süredir sessiz olan Xiaomi, nihayet bu kategorideki yeni modelinden bilgiler paylaştı. 7 Eylül günü resmen tanıtılacak Xiaomi 18 Fold modelinin resmî tasarımı resmen bizlerle buluştu.

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Xiaomi, iPhone Ultra Rakibi Olacak Xiaomi 18 Fold'un Resmî Tasarımını Paylaştı: İşte Tanıtım Tarihi
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Xiaomi 18 Fold, böyle gözükecek

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Firma, Xiaomi 18 Fold modelinin 7 Eylül günü gerçekleşecek lansmanı öncesinde resmî görüntülerini paylaştı. Bu tarih, rakibi Apple’ın geniş ekranlı katlanabilir modeli iPhone Ultra’yı tanıtması beklenen günden tam iki gün öncesine denk geliyor.

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Görsellerde telefonun "Nishino Red" adı verilen kırmızı renk seçeneği öne çıkıyor. Geniş ekranlı bir tasarımla gelen bir model olacağını söyleyebiliriz. Cihazın arka panelinde yatay, hap formunda tasarlanmış bir kamera modülü yer alıyor ve bu modülün içerisinde üçlü arka kamera kurulumu ile bir LED flaş konumlandırılmış. Ayrıca gövdenin belirgin kavisli köşelere ve ince ekran çerçevelerine sahip olduğu görülüyor.

Xiaomi tarafından doğrulanan teknik detaylara göre Xiaomi 18 Fold, 5,38 inç büyüklüğünde bir dış kapak ekranına ve 7,58 inç boyutunda dahili katlanabilir ana ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun şirketin kendi işlemcisi Xring O3’ten güç alacağını da belirtmek gerek. 16 GB'a kadar RAM seçeneği barındıracağını ve kutusundan Android 17 işletim sistemi diğer özellikleri arasında.

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Xiaomi Katlanabilir Telefon

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