2020'de 250 Euro Üzeri Tüm Xiaomi Telefonlar 5G'li Olacak

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, 2020 yılında piyasaya çıkaracağı 250 euro üzerindeki tüm akıllı telefonların 5G'li olacağını duyurdu. Şirketin CEO’su Lei Jun, daha önceki açıklamasında önümüzdeki yıl 5G’li en az 10 yeni akıllı telefon tanıtacaklarını söylemişti.

Çin’deki akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 oranında azalan Xiaomi, 5G’li telefonlarıyla yeniden atağa kalkmak istiyor. Yerel pazarda giderek kızışan rekabetin etkisiyle beşinci sıraya kadar gerileyen Pekin merkezli şirket, 2020 yılındaki 5G stratejisini açıkladı.

Guangzhou kentinde düzenlenen Çin Mobil Küresel Ortak Konferansı’nda konuşan Xiaomi CEO’su Lei Jun, önümüzdeki yıl 2.000 CNY’nin (yaklaşık 285 dolar / 255 euro) üzerindeki tüm akıllı telefonlarının 5G'li olacağını duyurdu.

Konferansın bir diğer önemli konuğu olan China Telecom Başkanı Yang Jie ise planlarının 2020'de 70 milyon 5G kullanıcısına ulaşmak ve 5G uygulamasını 100'den fazla sektöre genişletmek olduğunu belirtti.

Xiaomi, 5G’li akıllı telefon portfolyosu, nispeten eski bir Mi Mix 3 5G ve sadece Çin’de sunulan Mi 9 Pro 5G’den oluşuyor; ancak yakın gelecekte yeni nesil ağ teknolojisini Redmi K30, Mi 10 SE ve Redmi Note 9 Pro ile aynı yerde konumlandırılan cihazlarda görebiliriz.

Halihazırda 5G pazarının en önemli oyuncusu olan Huawei’ye yetişmeyi hedefleyen şirket, kullanıcılara 5G yongaları olan daha ucuz cihazlar sunarak, piyasadaki cazibesini artırmak istiyor.