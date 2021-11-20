Xiaomi MIUI 13’ün Geleceği İlk Modeller Belli Oldu

Xiaomi’nin Android tabanlı akıllı telefon arayüzü MIUI’ın yeni versiyonunun çıkışına yaklaşırken bir geliştirici, arayüzü tadacak ilk cihazları ortaya çıkardı. Öğrenilen yeni bilgilere göre şirket, MIUI 13’ü ilk olarak 9 adet modele getirecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android tabanlı arayüzünün en yeni versiyonu olan MIUI 12.5, geçtiğimiz ağustos ayında kullanıcılara dağıtılmaya başlamıştı. Ardından şirketin kurucusu Lei Jun, MIUI’ın bir sonraki versiyonunun da yılın sonlarında geleceğini duyurmuştu.

Yakın zamanda birçok ekran görüntüsüne ulaşıp Xiaomi cihazlara neler katacağını gördüğümüz MIUI 13 hakkında en çok merak edilenlerden biri, ilk olarak hangi modellere geleceği oldu. Bir geliştiricinin merakı sayesinde bu modeller ortaya çıktı. Xiaomi’ye Android 12’yi getirecek arayüzden gelen son haberler bununla da sınırlı olmadı. Lei Jun da yeni arayüze dair bazı açıklamalarda bulundu ve bu, çıkışın yaklaştığı sinyallerini artırdı.

İlk olarak 9 modele gelecek

MIUI 13'ün yayınlanmamış versiyonunu bulup irdeleyen geliştirici kacskrz, 'V13.0.0.1.SKACNXM' adlı bu versiyonu incelerken incelerken arayüzden faydalanacak ilk cihazları da ortaya çıkardı. Görünüşe bakılırsa arayüz, ilk olarak 9 modelden oluşan bir gruba gelecek. Bu grubun üyeleri ise şu şekilde:

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi-Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi-Mi 10S

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi-K40 Pro+

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre MIUI 13’te sanal bellek özelliği, yeni widget tasarımları, yeni animasyonlar, kişiye özel bildirim yönetimi, yeni güç optimizasyonu ve daha güçlü bir gizlilik koruması bulunacak. Lei Jun’un yakın zamanda çalışmalarında hız kesilmediğinden ve kesinlikle bir öncekinden daha iyi olacağından bahsettiği MIUI 13, büyük ihtimalle Xiaomi’nin 16 Aralık’ta düzenlenecek yıllık konferansında Xiaomi 12 cihazlarla birlikte tanıtılacak.