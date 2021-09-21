Xiaomi MIUI 13'ün Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Android 12 tabanlı arayüzü MIUI 13'ten yepyeni ekran görüntüleri geldi. Weibo üzerinden servis edilen görüntüler, yeni arayüzün iOS 14'teki widget tasarımını Xiaomi kullanıcılarıyla buluşturacağını gösteriyor. MIUI 13'ün yıl sonundan önce dağıtılması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir hem kendi markasıyla hem de alt markaları ile piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Android 12 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni arayüz, yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcıların beğenisine sunulacak ve Android 12'nin tüm özelliklerine ek olarak, şirketin yazılımsal yeniliklerini kullanılabilir hale getirecek.

Xiaomi kullanıcıları bir süredir bu arayüzü beklerken, önemli bir gelişme yaşandı. MIUI 13'ün bazı ekran görüntüleri, Weibo üzerinden servis edildi. Paylaşılan görüntüler, çözünürlükleri oldukça düşük olsa da MIUI 13'ün genel arayüzünün bazı değişikliklerle geleceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar özellikle de iOS 14'te kullanıma sunulan widget tasarımının MIUI 13'e eklenişiyle ilgilenecekler gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, o ekran görüntülerine derinlemesine bakalım.

MIUI 13'ün yeni widget tasarımı işte böyle görünecek

MIUI 13 arayüzünde kullanıcıların ilgisini çekecek bir başka yenilik ise yeni ve özelleştirilebilir bildirim yönetim sistemi olacak. Kullanıcılar bu sayede, bildirimlerle ilgili yepyeni ayarlamalar yapabilecekler. Öte yandan, yeni arayüzle daha da gelişmiş olan bir batarya yönetim sistemi, daha akıcı animasyonlar, Always on Display ekranında gösterilecek bildirimlerle ilgili de yeniliklerle karşılaşma imkanı yakalayacaklar.

Xiaomi'nin yeni arayüzünün pek çok kullanıcı için devrim niteliğinde olacak bir özelliğe sahip olacağı ifade ediliyor. İddialara göre MIUI 13 arayüzü ile çalışan tüm akıllı telefonlar, sanal RAM özelliğini kullanabilecekler. Bu özellik, kullanıcıların depolama alanlarının bir bölümünü RAM olarak kullanabilmelerini sağlayacak. Ancak sistemin ne kadar verimli olacağıyla ilgili bir şey söylemek, şu an için pek de mümkün görünmüyor.

Hangi modeller MIUI 13 güncellemesi alacak?

Hem Xiaomi'nin yaptığı açıklamalar hem de ortaya atılan iddialar, MIUI 13 dağıtımının pek çok güncel model için yapılacağını gösteriyor. Bu modeller şöyle olacak;

MIUI 13 alacak Xiaomi telefonlar

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

MIUI 13 alacak Redmi telefonlar

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

Redmi K30 Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

MIUI 13 alacak Poco telefonlar