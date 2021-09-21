Xiaomi MIUI 13'ün Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir hem kendi markasıyla hem de alt markaları ile piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Android 12 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni arayüz, yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcıların beğenisine sunulacak ve Android 12'nin tüm özelliklerine ek olarak, şirketin yazılımsal yeniliklerini kullanılabilir hale getirecek.
Xiaomi kullanıcıları bir süredir bu arayüzü beklerken, önemli bir gelişme yaşandı. MIUI 13'ün bazı ekran görüntüleri, Weibo üzerinden servis edildi. Paylaşılan görüntüler, çözünürlükleri oldukça düşük olsa da MIUI 13'ün genel arayüzünün bazı değişikliklerle geleceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar özellikle de iOS 14'te kullanıma sunulan widget tasarımının MIUI 13'e eklenişiyle ilgilenecekler gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, o ekran görüntülerine derinlemesine bakalım.
MIUI 13'ün yeni widget tasarımı işte böyle görünecek
MIUI 13 arayüzünde kullanıcıların ilgisini çekecek bir başka yenilik ise yeni ve özelleştirilebilir bildirim yönetim sistemi olacak. Kullanıcılar bu sayede, bildirimlerle ilgili yepyeni ayarlamalar yapabilecekler. Öte yandan, yeni arayüzle daha da gelişmiş olan bir batarya yönetim sistemi, daha akıcı animasyonlar, Always on Display ekranında gösterilecek bildirimlerle ilgili de yeniliklerle karşılaşma imkanı yakalayacaklar.
Xiaomi'nin yeni arayüzünün pek çok kullanıcı için devrim niteliğinde olacak bir özelliğe sahip olacağı ifade ediliyor. İddialara göre MIUI 13 arayüzü ile çalışan tüm akıllı telefonlar, sanal RAM özelliğini kullanabilecekler. Bu özellik, kullanıcıların depolama alanlarının bir bölümünü RAM olarak kullanabilmelerini sağlayacak. Ancak sistemin ne kadar verimli olacağıyla ilgili bir şey söylemek, şu an için pek de mümkün görünmüyor.
Hangi modeller MIUI 13 güncellemesi alacak?
Hem Xiaomi'nin yaptığı açıklamalar hem de ortaya atılan iddialar, MIUI 13 dağıtımının pek çok güncel model için yapılacağını gösteriyor. Bu modeller şöyle olacak;
MIUI 13 alacak Xiaomi telefonlar
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
MIUI 13 alacak Redmi telefonlar
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Gaming Enhanced Edition
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro Max
MIUI 13 alacak Poco telefonlar
- Poco X3 NFC
- Poco X3
- Poco X3 Pro
- Poco F2 Pro / Poco X2 Pro
- Poco C3
- Poco M3 Pro 5G