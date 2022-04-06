Xiaomi’nin Hediye Dağıtan Etkinliği ‘Fan Festival’ Başladı

Xiaomi’nin her yıl kampanyalar, indirimler yapıp hediyeler dağıttığı etkinliği Xiaomi Fan Festival 2022 başladı. Şirketin kurucusu Lei Jun da Xiaomi’nin İstanbul şubesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda POCO M4 Pro’yu Türkiye’de ön siparişe sunmuş ve ardından ülkemizde de kullanıma sunulacak olan yenilenmiş Redmi Note 11 serisini tanıtmıştı.

Tüm bu tanıtımların ardından Çinli teknoloji devi, her yıl olduğu gibi bu yıl da hediyeler dağıttığı etkinliği Xiaomi Fan Festival 2022’yi başlattı.

Peki Xiaomi Fan Festival (XFF) nedir?

Xiaomi Fan Festival ya da eski adıyla Mi Fan Festival, her yıl düzenli olarak düzenlenen bir etkinlik. Bu etkinlik süresince canlı yayınlarla hem Xiaomi kullanıcılarından geri dönüşler alınır hem de kullanıcılara pek çok hediyeler verilir. Xiaomi, hediye kazanamayan kullanıcılar için de tüm dünyada pek çok ürününde büyük indirimler yapıyor ve hayranları mutlu etmeye çalışıyor.

Xiaomi’nin resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlara ek olarak bu yıl Fan Card (hayran kartı) sistemini duyuran şirket, burada bulunan bağlantıdaki QR kodunu kullanarak kart oluşturan ve çekilişe katılan takipçilere pek çok hediye vereceğini duyurdu.

Şirketin kurucusu İstanbul’a teşekkür etti

Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı olan William Lu, bugün öğlen saatlerinde Xiaomi’nin Amsterdam ve İstanbul ekiplerine “Xiaomi Fan Festival’in ruhunu paylaştıkları” için teşekkür etti. Lu’nun paylaşımının ardından şirketin kurucusu ve CEO’su olan Lei Jun da bu paylaşımı alıntılayarak “Xiaomi Fan Festival 2022’de Amsterdam ve İstanbul’daki ekiplerimiz de hayranlarımız için bazı sürprizler hazırladı. Xiaomi, yerel toplulukların bir parçası olmaktan gurur duyuyor!” diyerek Xiaomi’nin İstanbul ekibine teşekkürlerini sundu.

Xiaomi Fan Festival 2022, resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Nisan tarihine kadar aralıklarla devam edecek. Ayrıca bu etkinlik süresince katılımcılara indirim kuponları verileceği de sitede yer alan bilgiler arasında.

İstanbul'dan paylaşılan görüntüler...