En Fazla Satılan Üst Seviye Akıllı Telefon Markaları - 2022

2021 yılı "premium" akıllı telefon pazarı ile ilgili küresel araştırma raporu yayınlandı. Yayınlanan rapor, fiyatı 400 doların üzerinde olan telefonlar kategorisinin şampiyonunun Apple olduğunu ortaya koydu. Piyasayı alt üst eden Apple, pazarın yüzde 60'ına sahip oldu.

Küresel çapta pazar araştırmaları yapan Counterpoint, 2021 yılındaki akıllı telefon satışlarına ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapor, fiyatı 400 doların üzerinde olan modelleri kapsıyordu ve istatistiklere baktığımızda, Apple'ın bu segmentte dünya çapında en çok satan marka olduğunu görüyoruz. Gelin hep birlikte Counterpoint'in yeni araştırmasının detaylarına bakalım.

Araştırmayla ilgili sonuçlara geçmeden önce araştırma kapsamına alınan telefonlarla ilgili bilgilendirmemizi yapalım. Counterpoint, fiyatı 400 doların üzerinde olan akıllı telefon modellerini "premium" olarak kabul ediyor. Ancak burada premium ifadesi, amiral gemisi anlamına gelmiyor. Örneğin birkaç hafta önce duyurulan yeni nesil iPhone SE, 429 dolarlık fiyatı ile premium telefonlardan bir tanesi. Benzer bir şekilde 449 dolar karşılığında satın alınabilen orta segment Samsung Galaxy A53 5G de Counterpoint araştırmasında premium model olarak geçiyor.

Apple, tüm bölgelerde en çok premium telefon satan marka oldu

Counterpoint'in 2021 yılına ilişkin premium telefon araştırmasına baktığımızda, Apple'ın bölgesel bazda bir numara olduğunu görüyoruz. Öyle ki Amerika'nın kuzeyinde de Orta Doğu ve Afrika'da da en çok tercih edilen marka, Apple. Apple'ı bölgesel bazda takip eden ikinci marka Samsung, üçüncü marka ise Xiaomi oldu.

Dünya genelinde 2021 yılı premium akıllı telefon satışlarının yüzde 60 gibi ciddi bir bölümünü Apple karşıladı. Apple'ı yüzde 17 ile Samsung, yüzde 6 ile Huawei, yüzde 5 ile Xiaomi, yüzde 4 ile OPPO, yüzde 3 ile Vivo takip etti. Küresel pazarın yüzde 5'lik premium akıllı telefon satışlarını ise Google, Motorola, ASUS ve OnePlus gibi 'diğer' markalar oluşturdu. Bu rakamları 2020 ile kıyasladığımızda, Huawei'nin küresel çaptaki gücünün yüzde 50'den fazla düştüğünü, bu açığın diğer markalarca kapatıldığını görüyoruz.

4G destekli telefonların sonu geldi

Araştırmasına 4G bağlantı destekli premium modeller ile 5G bağlantı destekli premium modellerin kıyaslamasını da ekleyen Counterpoint, 4G telefon devrinin sona ermek üzere olduğunu ortaya koydu. Zira 5G'nin hayatımıza girdiği 2019'dan bu yana değişen grafiğe baktığımızda, 5G destekli telefonların artık bir standart olduğunu görüyoruz. Çünkü 2021'in sonu itibarıyla satılan her 100 premium telefondan yalnızca 9 tanesi 4G desteğine sahipti.