POCO M4 Pro Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

POCO'nun fiyat/performans telefonu M4 Pro, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Amazon Prime abonelerine özel bir kampanya ile satışa sunulan telefon, özellikleri ile talep görecek gibi görünüyor. İşte POCO M4 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi Xiaomi bünyesinde çalışmalarını sürdüren POCO, bundan birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte "M4 Pro" olarak isimlendirdiği akıllı telefonunu duyurmuştu. Fiyat/performans ürünü olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, hiç de fena olmayan özellikleri tüketicilere sunuyordu. Şimdi bu telefon, dikkat çeken bir indirim kampanyası ile Türkiye'de ön siparişe açıldı.

6.43 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranla gelen POCO M4 Pro, 90 Hz tazeleme oranı ile nispeten pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Delikli yapıdaki ekranın üst orta kısmına yerleştirilmiş olan ön kamera ise 16 MP çözünürlük değerine sahip. MediaTek Helio G96 işlemciden güç alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile de destekleniyor.

Karşınızda POCO M4 Pro

POCO M4 Pro'nun kamera kurulumu da telefonun hakkını veren türden. 64 MP ana kameraya sahip olan telefonda 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Yapay zeka ile desteklenen kamera kurulumu farklı sahne çekimleri ve yüksek çözünürlüklü videolar için de destek sunuyor. Bu arada; bu akıllı telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının 33 watt hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

POCO M4 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz AMOLED

6.43 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz AMOLED İşlemci: MediaTek Helio G96

MediaTek Helio G96 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (33 watt)

5.000 mAh (33 watt) İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 11)

Tüm bu özelliklere sahip olan POCO M4 Pro, Amazon Prime'a özel bir kampanya ile satışa sunuldu. Kampanyaya göre Amazon Prime aboneleri, 28 Mart'a kadar devam edecek ön sipariş döneminde bu telefonu 400 TL indirimle satın alabilecekler. Telefonun indirimli fiyatı ise 5.899 TL olarak açıklandı. Telefonla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, buradaki bağlantı üzerinden Amazon'daki satış sayfasına ulaşabilirsiniz.