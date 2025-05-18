Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu mobil işlemcisi XRing 01, performans testi Geekbench'te göründü. Xiaomi'nin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite kadar iyi değil ama yine de etkileyici özellikler sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir işe imza attı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte "XRing 01" olarak isimlendirdiği akıllı telefon işlemcisini resmen duyurdu. Şimdiyse bu işlemci, dünyanın en popüler performans testlerinden Geekbench'te göründü.

XRing O1, henüz kesinleşmiş olmasa da Xiaomi 15S Pro isimli akıllı telefonda Geekbench testinde göründü. Şirket, test sonuçlarını kısa bir süre içerisinde kaldırmış olsa da alınan ekran görüntüleri, işlemcinin performansını gözler önüne sermiş oldu.

İşte Xiaomi XRing O1'in performansı:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Xiaomi XRing O1, tek çekirdekli performans testlerinde 2.709 puan, çok çekirdekli performans testlerinde ise 8.125 puan aldı. Bu sonuçlar, Xiaomi'nin akıllı telefon işlemcisinin Snapdragon 8 Gen 3'ten daha iyi ancak Snapdragon 8 Elite işlemciden daha düşük performansa denk geliyor.

Xiaomi XRing O1 ile ilgili detaylı bilgi için:

Bu arada; Xiaomi'nin akıllı telefon işlemcisi, başka bir Geekbench testinde daha görüntülendi. Bu sonuçlar ise biraz daha düşüktü. İşlemci, bu testlerde sırasıyla 1.860 ve 7.449 puan aldı ki bu da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile Snapdragon 8 Gen 3 arasında bir performansa denk geliyor. Xiaomi'nin işlemcisi piyasanın en iyisi olmayacak ancak yine de tüketiciyi memnun edecek gibi görünüyor.