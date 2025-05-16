Xiaomi, aylar süren söylentilerin ardından kendi geliştirdiği işlemcisi XRing 01'i resmen duyurdu. İşlemci hakkında henüz bir detay paylaşılmazken ne zaman çıkış yapacağına dair açıklamalar var.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi’nin aylardır kendi işlemcilerini çıkaracağı konuşuluyordu. Beklenen açıklama nihayet şirketten geldi. CEO Lei Jun, Weibo üzerinden resmî bir açıklama yaparak Xiaomi’nin ilk akıllı telefon işlemcisi “XRing 01”i duyurdu.

Maalesef XRing 01’in detayları henüz paylaşılmadı. CEO tarafından yapılan açıklamaya göre işlemcinin özellikleri mayıs sonuna doğru piyasaya sürülmesinin ardından resmen açıklanmış olacak. Yani hakkında resmî bilgi yok. Sadece sızıntılar var.

Sızıntılara göre Snapdragon 8 Elite'in gerisinde performans veren bir işlemci olacak

Bugüne kadar çıkan sızıntılardan bahsedelim. XRing 01’in 4 nm sürecinde üretilen bir işlemci olması bekleniyor. Ayrıca 1+3+4’lü çekirdek yapısı,;ana çekirdekte 3.2 GHz, 3’lü performans çekirdeklerinde 2.5 GHz ve 4’lü verimlilik çekirdeklerinde ise 2.0 GHz göreceğimiz de söylentiler arasında.

Android dünyasında güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak bilinen Digital Chat Station, XRing 01’in şu anda en çok öne çıkan amiral gemisi işlemciler olan Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400’den geride performans sergileyeceğini iddia ediyor. Xiaomi’nin çipinin, önceki nesil amiral gemileri Snapdragon 8 Gen 2 veya 3 seviyesinde olacağı konuşuluyor. Bu kulağa biraz gerideymiş gibi gelse de şirketin uzun yıllar sonra çip geliştirmesinden dolayı bir başarı olarak kabul edilebilir.

Xiaomi’nin XRing 01 çipi hakkındaki iddialar bu şekildeydi. Hepsi birer iddia olduğu için hiçbirine kesin diyemiyoruz. Doğru çıkıp çıkmayacaklarını bu ay sonu yapılacak açıklamalarda göreceğiz. Mayıs sonu dense de tam bir tarih henüz paylaşılmadı.