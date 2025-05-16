Xiaomi, aylar süren söylentilerin ardından kendi geliştirdiği işlemcisi Xring O1'i resmen tanıttı. İşte şirketin etkileyici özelliklere sahip yeni işlemcisi!

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi’nin aylardır kendi işlemcilerini çıkaracağı konuşuluyordu. Beklenen açıklama nihayet şirketten geldi. Şirket, bugün gerçekleştirdiği yeni lansmanda Xiaomi’nin ilk akıllı telefon işlemcisi “Xring O1”i tanıttı.

3nm süreciyle üretilen Xring O1, 1x Cortex-X925 (3.2GHz), 3x Cortex-A725 (2.6GHz) ve 4x Cortex-A520 (2.0GHz) ile donatılmış durumda. Raporlara göre Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite ve Snapdragon 8 Gen 2'sinden bile iyi sonuçlar veriyor.

Xring O1 ile Xiaomi de işlemci rekabetine katılıyor

Xring O1'in daha önce 4nm sürecinde üretilen bir işlemci olması bekleniyordu ancak Xiaomi beklentilerin de ötesinde yeni işlemcinin 3nm sürecinde üretildiğini açıkladı.

AnTuTu'da Xiaomi 15S Pro üzerinde yapılan son testte Xring O1, Qualcomm'un günümüzdeki en iyi işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite'den bile daha yüksek bir skor elde etmeyi başardı. Telefon, 2.515,259 puan alan rakibine karşı 2.535,163 puan aldı.

Arada çok bariz bir fark olmasa da Xiaomi'nin bu sektördeki ilk işlemcisinin, Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisine karşı böyle bir performans sergileyebilmesi sektörde oldukça etkileyici olarak yorumlandı.

Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisinin bulunduğu ilk ve tek telefon Xiaomi 15S Pro ile ilgili detaylar: