Xiaomi Mi 10 Pro'nun Kamerası ile Çekilen Dünya Fotoğrafları

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi 10 Pro’nun 108 megapiksellik kamerası ile donatılmış bir uydunun çektiği dünya fotoğrafların olduğu bir videoyu paylaşmıştı. Şirket şimdi de fotoğrafları indirilebilir halde yayınladı.

Yeni amiral gemisi Mi 10 Pro'nun kamera kalitesine fazlasıyla güvenen Xiaomi, geçtiğimiz günlerde bu cihazda bulunan kamera sensörlerinin yörüngedeki bir uyduya yerleştirildiğini açıkladı ve bu uydudan elde edilen fotoğrafları video halinde yayınladı.

Bu çalışmasıyla Mi 10 Pro'nun kamera kalitesini kanıtlamış olan şirket, şimdi ise paylaştığı videodaki görüntülerin tam boyutlu fotoğraflarını indirmeye açtı.

Mi 10 Pro ile uzaydan çekilen bir görüntü

Çinli akıllı telefon üreticisi, uyduda bulunan Mi 10 Pro’nun 108 megapiksellik kamerasının Dünya’dan 500 km yukarıdan fotoğraf çekildiğini açıklamıştı. Ancak diğer teknik detaylar açıklanmamıştı. Xiaomi tarafından yayınlanan yeni Dünya fotoğrafları ilgi çekici görünüyor. Xiaomi’nin amiral gemisi ile çekilen fotoğraflar, ilgi çekici olduğu kadar net görüntüler sunuyor.

Mi 10 Pro, 108 megapiksellik ana kameraya sahip bir dörtlü kamera yapısına sahip. 108 megapiksellik ana kamera, 10x hibrit zoom özelliği sunuyor. Ana kameraya eşlik eden 12MP’lik portre lensi 10x hibrit zoomun yanında 50x dijital zoom seçeneği de sunuyor.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi şubat ayında yapılan lansmanla Çin’de satışa sunulmuştu. Mi 10 ve Mi 10 Pro, 27 Mart tarihinde de uluslararası pazarda satışa sunulacak. Mi 10 Pro, satışa çıkmadan önce 108 megapiksellik kamerası ile uzaydan çekilen fotoğrafları tam boyutlu olarak buradan inceleyip indirebilirsiniz.