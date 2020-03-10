Xiaomi Mi 10 Pro ile Uzaydan Çekilen Fotoğraflar (Video)

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yakın zaman önce tanıttığı yeni amiral gemisi Mi 10 Pro ile ilgili yeni bir reklam filmi yayınladı. Bir buçuk dakika uzunluğundaki reklam filmi, Mi 10 Pro’nun 108MP çözünürlüğündeki sensörünün, uzaydan çektiği olağanüstü fotoğrafları gösteriyor.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, geçtiğimiz şubat ayında lanse ettiği 108MP ana kameralı yeni amiral gemisi Mi 10 Pro ile aynı sensöre sahip bir uyduyu uzaya göndermişti. Akıbeti merak edilen uydunun sapasağlam olduğunu gösteren Çinli teknoloji devi, 108MP sensörün uzaydan çektiği fotoğrafları bir reklam filmi eşliğinde tüm dünya ile paylaştı.

Uydunun, uzaydan Dünyamızı resmettiği fotoğraflar, 1 dakika 27 saniyelik reklamın yalnızca 8 saniyesini oluşturuyor. Söz konusu görüntüleri görmek istiyorsanız, videonun 54’üncü saniyesine atlayabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, 108MP’lik ana sensöre sahip

Reklamda, Xiaomi Mi 10 Pro’daki 108 megapiksel çözünürlüğündeki sensörün, Dünya'nın fotoğraflarını uzaydan net bir şekilde çekebilecek kadar güçlü olduğu mesajı veriliyor ancak reklamın mottosu çok daha zekice: “Dünyanızı 108 megapiksel olarak görün”

Xiaomi 2020'de dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermeyi planlıyor. Geçtiğimiz şubat ayında Çin’de satışa çıkan Mi 10 ve Mi 10 Pro, 27 Mart’ta uluslararası pazarlara yelken açacak. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro hakkındaki tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Pro ile ilgili reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz