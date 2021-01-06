Xiaomi Mi 11'le Çekilmiş Birbirinden Etkileyici Fotoğraflar

Xiaomi Mi 11'in Çin'de satışa çıkmasıyla birlikte incelemeler de bir bir gelmeye başladı. Son olarak Xiaomi Mi 11'in kamera performansını ortaya çıkaran fotoğraf örnekleri paylaşıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yılın sonlarında bir sürpriz yaparak 2021 model amiral gemisi Mi 11’i yeni yılı beklemeden tüketicilerin beğenisine sundu. Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Xiaomi Mi 11, henüz yalnızca Çin’de satışa sunulmuş olsa da bazı teknoloji editörleri Mi 11’i test etme ve fotoğraf örnekleri çekme fırsatı yakalamış durumda.

Geçtiğimiz yıl duyurulan ve Mi 10 ailesinin en güçlü üyesi olarak kabul edilen Xiaomi Mi 10 Ultra, tanıtıldığı dönemde DxOmark’ta 133 puan alarak piyasaya çıktığı dönemin en iyi akıllı telefon kamerası performansını sunuyordu. Bu nedenle Mi 11’den de kamera konusunda beklentinin yüksek olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Keza XDA Developers’ın Xiaomi Mi 11 incelemesi, bu beklentinin karşılanacağını gösteriyor.

Mi 11, Samsung'un 108 MP'lik ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanan dördüncü Xiaomi telefon oldu

Aslına bakacak olursak Xiaomi Mi 11, 108 megapiksellik Samsung ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanan dördüncü Xiaomi akıllı telefon modeli oldu. Ancak Xiaomi, Mi 11’de kamera optimizasyonlarını ciddi şekilde iyileştirilmiş durumda ve hem fotoğraf hem de video örneklerini incelediğimizde görüntülerin ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanan Mi Note 10, Mi 10 ve Mi 10T’ye göre daha canlı ve net olduğunu söyleyebiliyoruz.

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi Mi 11, düşük ışık koşullarında gece modunu otomatik olarak aktif hale getiriyor ve kullanıcıları memnun edecek sonuçlar ortaya koyuyor. Ayrıca Mi 11’in hem düşük ışık koşullarında hem de standart gün ışığı altında son derece hızlı ve doğru odaklama gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Xiaomi Mi 11 fotoğraf örnekleri

Mi 11 video kaydı örneği