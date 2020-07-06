Xiaomi Mi 11'de Görmeyi Beklediğimiz Özellikler

Xiaomi Mi 11 ile tanışmamıza epey uzun zaman olsa da cihazın sahip olması muhtemel özelliklerle ilgili sızıntılar gelmeye başlamış durumda. Biz de bu yazımızda tanıtılmasına neredeyse 1 yıl olan Mi 11'de görmeyi beklediğimiz özellikleri bir araya getirdik.

Xiaomi’nin Mi serisindeki yeni amiral gemisi olan Mi 11 ile tanışmamıza 1 yıla yakın bir zaman var. Yine de sektöre yakın isimler, pazar payı ile devleri yavaş yavaş zorlamaya başlayan Çinli şirketin Mi 11’de bizlere neler sunabileceğine dair bazı öngörüleri bulunuyor.

Xiaomi Mi 11 ile birlikte geleceği düşünülen özelliklerden ilki, ekrana gömülü kamera teknolojisi. Özellikle Android tarafında üreticilerin tasarım noktasında en fazla rekabet ettikleri konu ekran/gövde oranını artırmak. Ön kameranın ekranın altına gizlenmesi, bu konuda üreticilerin elini epey güçlendirecek.

Xiaomi Mi 11, yüzde 100'e yakın ekran/gövde oranı sunabilir

Mi 11’in nasıl kadar büyük bir ekrana sahip olacağını bilmiyoruz ancak Full HD+ 144 Hz bir OLED ekran, en olası ekran seçeneği gibi görünüyor. Şu ana kadar oyuncu telefonları hariç 144 Hz’lik bir ekran görmediğimizden bu ilginç bir deneyim olabilir.

Xiaomi’nin arka kamera konusunda ‘ne kadar yüksek çözünürlük o kadar iyi fotoğraf’ felsefesini benimsediğini biliyoruz. Bu nedenle Mi 11 ile ilgili beklentilerden biri de 100x zoom desteği sunması ve 150 MP’lik bir ana kameraya sahip olması.

Donanım konusunda da Xiaomi’nin diğer amiral gemilerinden geride kalması beklenmiyor. 3.1GHz frekans hızına sahip 5nm Snapdragon 875 işlemci, Adreno 720 GPU ve 16 GB’a kadar RAM, en beklenen özellikler arasında.

Xiaomi, Mi 10 ile oldukça iddialı bir amiral gemisi ortaya koydu ve bu segmentte de güçlü bir rakip olacağını hissettirdi. Bununla birlikte Mi 10, özellikle fiyat noktasında çok eleştirilmişti ve Xiaomi’nin daha da ‘premium’ bir akıllı telefon satışa sunması halinde nasıl bir fiyatlandırma tercih edeceğini öngörmek zor.