Xiaomi Mi 11'in Kutusunda Şarj Cihazı Olmayacak

Bir zamanlar Apple'ın iPhone 12 kutusundan şarj aletini çıkarmasıyla dalga geçen Xiaomi, Mi 11'in kutusunda şarj cihazı olmayacağını açıkladı. Şirketin bu açıklaması pek çok akıllı telefon kullanıcısını da üzdü.

Geçtiğimiz gün Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi hakkında yeni bir gelişme yaşanmıştı. Xiaomi Mi 11'e ait olduğu öne sürülen bir kutu, iPhone 12 kutusuyla birlikte gösterilmişti. İşte bu karşılaştırma Xiaomi'nin Mi 11'de Apple'ı takip edeceğine dair ipucu barındırıyordu.

Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 12'nin kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmıştı. Bu sayede iPhone 12 kutuları da çok daha ince bir yapıya kavuşmuştu. İşte o aynı incelik Xiaomi Mi 11'in kutusunda da görülünce Xiaomi'nin de kutudan şarj aleti çıkaracağı söylenmeye başlamıştı. Korkulan oldu ve Xiaomi, Mi 11'i kutuda şarj aleti olmadan satacağını açıkladı.

Xiaomi'den korkulan açıklama geldi:

Xiaomi, bugün Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinde yaptığı paylaşımda Mi 11 serisinin şarj aletiyle satılmayacağını açıkladı. Şirket, kutudan şarj aletini çıkarmasının nedeni olarak Apple'a benzer bir açıklama yaptı. Buna göre Mi 11'in kutusundaki şarj aleti "teknoloji ve çevreyi korumaya yönelik çağrıya katılmak üzere" kaldırıldı.

İşin ilginç yanı Xiaomi, iPhone 12 tanıtıldığı zaman Apple'ın kutudan şarj aletini çıkarmasına tepki gösteren Samsung'a katılmıştı. Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Mi 10T Pro'nun kutusunda şarj aletinin hâlâ var olduğunu söylemiş ve 'endişelenmeyin' demişti. Bu paylaşımın ardından geçen haftalar sonra Xiaomi de Apple'ın peşine takıldı.

Xiaomi'nin de böyle bir hareket yapmış olması muhtemelen Xiaomi kullanıcılarını biraz kızdıracaktır. Öte yandan bu hareket, kutudan şarj aleti çıkarmanın daha da yaygın hale geleceğinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Şirketler şarj cihazını çevre için kutudan çıkardıklarını açıklasa da bu aynı zamanda şirketlerin maliyetini azaltıyor; üstüne yeni bir gelir kapısı aralıyor.