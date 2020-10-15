Samsung ve Xiaomi'den Şarj Cihazsız iPhone 12'lere Gönderme

iPhone 12 ailesinin kutusundan şarj cihazı çıkmıyor oluşu, diğer teknoloji şirketlerinin diline pelesenk oldu. Samsung ve Xiaomi, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iPhone 12'lerde şarj cihazı olmayışını ti'ye aldı. Yapılan paylaşımlar, hayranlar tarafından da etkileşim yağmuruna tutuldu.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte iPhone 12 mini ile iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimli akıllı telefon modellerini duyurdu. Modeller, en çok da 5G destekleri ile dikkat çekmeyi başarırken, diğer teknoloji şirketlerinin de ilgisini çeken bir durum yaşandı. Apple, iPhone 12 ailesinin kutu içeriğinde şarj cihazı ve kablolu kulaklık bulunmayacağını resmen açıkladı. İşte bu durum, Apple'ın alay konusu olmasına yol açtı.

Aslına bakacak olursak Apple'ın iPhone 12 ailesi ile kutu içeriğini sadeleştireceği, uzun zamandır bilinen iddialar kapsamındaydı. Ancak yapılan resmi açıklamayla durum netleşmiş oldu. Hal böyle olunca da bir yandan Xiaomi diğer yandan Samsung, Apple'ın tavrını adeta "ti"ye aldılar. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar, teknoloji şirketlerinin hayranları tarafından da etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte Samsung'un Apple'a hedef alan o paylaşımı

Samsung, resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Galaxy telefonların aranan her şeyi sunduğunu söyledi. Bunu örneklerle de detaylandıran şirket, şarj cihazına ek olarak en iyi kamera performansı, batarya, performans, bellek ve 120 Hz ekranların Samsung'un telefonlarda mevcut olduğunu vurguladı. Paylaşımına bir de görsel ekleyen şirket, iPhone 12'nin kutusunda olmayıp, Galaxy telefonlarla sunulan şarj cihazını açık açık gösterdi. Ayrıca şirket, Apple'ın ballandıra ballandıra anlattığı 5G desteği ile ilgili olarak da bir paylaşım yapıp, bu teknolojinin kendilerinde zaten olduğunu söylemişti.

Xiaomi ise doğrudan bir video paylaşımı yaptı

Son dönemlerin popüler teknoloji şirketlerinden Xiaomi ise bir video paylaşarak iPhone 12 ailesinin kutu içeriğine gönderme yaptı. Şirket, "Endişelenmeyin. Kutu dışında hiçbir şey bırakmadık." ifadesiyle hayranlarını güldürmeyi başardı. Ancak sektörü yakından takip eden bazı kesimler, Xiaomi'nin akıllı telefon kutularına hiçbir zaman kulaklık koymadığını hatırlatmaktan eksik kalmadılar.

Apple'a göre bu tür bir karar alınmasının temel nedeni, çevrecilik. Şirket, bu iki ekipmanı kutu içeriğinden kaldırarak karbon ayak izi seviyesini düşüreceğini düşünüyor. Ancak bugüne kadar iPhone kullanmamış olan bir tüketici, iPhone 12'ye sahip olduktan sonra bir de şarj cihazı almak durumunda kalıyor. Şirket bu bağlamda MagSafe ve 15W kablosuz şarj cihazını sunuyor. Bunlar da tüketici için bir ek maliyet olarak karşımıza çıkıyor.