Yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 11'in kutusu ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynak tarafından sızdırılan görüntü, Mi 11 ile iPhone 12'nin kutu kalınlığının neredeyse aynı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu da Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayabileceğini düşündürüyor.

Son dönemlerin en popüler teknoloji şirketlerinden Xiaomi, 28 Aralık'ta en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11'i duyuracak. Telefon, henüz duyurulmamış olsa da hem yapılan resmi paylaşımlar hem de yaşanan sızıntılar, Xiaomi'nin yeni canavarının önemli detaylarını ortaya koydu. Şimdi ortaya çıkan yeni bir görüntü ise farklı marka telefon üreticilerini savunan tüketicileri birbirine düşürecek türden.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylar iPhone 12 ailesiyle karşımıza çıkmıştı. Bu telefonun en çok konuşulan özelliği, kutusundan şarj cihazının çıkmamış olmasıydı. Hatta Apple'ın dişli rakiplerinden Samsung ve Xiaomi, bu gelişmenin üzerine Apple ile dalga geçmişti. Ancak kısa bir süre önce de Samsung'un şarj cihazından vazgeçmeyi düşündüğü ortaya çıkmıştı. Üstelik şirket, Apple ile dalga geçtiği paylaşımı silmişti. Bu kez de Xiaomi hayranları, bu iddialar üzerinden Samsung'u topa tutmuşlardı. Xiaomi hayranları; üzgünüz ancak sıra size gelmiş olabilir.

Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayabilir

Çin'in en büyük sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Digital Chat Station, Xiaomi Mi 11'in kutusuna ait olduğunu söylediği bir görüntü paylaştı. iPhone 12'nin kutusuyla yan yana getirilerek çekilen bir fotoğraf, her iki cihazın kutusunun neredeyse tamamen aynı kalınlığa sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Arada çok az fark olsa da görüntü, Xiaomi Mi 12'nin kutusundan şarj cihazı çıkmayabileceğini düşündürüyor.

İşte Xiaomi Mi 11'e ait olduğu ileri sürülen o kutu

Digital Chat Station tarafından paylaşılan görüntüye göre Xiaomi Mi 11'in kutusu, iPhone 12 kutusundan biraz daha uzun bir yapıya sahip olacak. Bu bağlamda şarj cihazının bu uzun kısma yerleştirilmiş olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu noktada da şöyle bir gerçek var; iPhone 12'nin ekranı boyutu 6,1 inç. Xiaomi Mi 11'in ekran boyutunun ise 6,7 inç olacağı ifade ediliyor. İşte kutular arasındaki boy farkı, bu ekran boyutu farkından kaynaklanıyor da olabilir.

iPhone 12 ailesinin şarj cihazı olmadan piyasaya sürülmesi, pek çok pazar için kullanıcıyı etkilemedi. Yani ülkemizdeki tüketiciler bu duruma karşı çıkıyor olsalar da bu mesele, diğer ülkelerde pek önemsenmedi. Muhtemelen bu durumun farkında olan Samsung da fırsattan istifade edip, Galaxy S21 ailesiyle şarj cihazından vazgeçmeyi düşündü. Son yılların en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi de dev rakiplerinin ardından böyle bir karar almış olabilir. Bakalım önümüzdeki günler, tüketicilere neler getirecek.