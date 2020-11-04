Xiaomi Mi 11 Pro 2K Ekran ve 200W Hızlı Şarj ile Gelebilir

Weibo'da paylaşılan yeni sızıntılara göre Xiaomi, 2K ekran, 200W hızlı şarj ve ekrana gömülü kameralı bir telefon üzerinde çalışıyor. Söz konusu telefonun Mi 11 Pro olacağı söyleniyor.

Bugünlerde uçtan uca ekranlar, çerçevesiz tasarımlar sıradan hale gelmiş olsa da yalnızca birkaç yıl önce kalın çerçeveli, ekran/gövde oranı yüzde 80’i nadiren geçen akıllı telefonlar kullanıyorduk. Xiaomi’nin Mi Mix serisi, üç tarafı çerçevesiz tasarımıyla günümüz çerçevesiz akıllı telefonlarını ortaya çıkaran akımın öncülerinden biri olmuştu.

Xiaomi, Mi Mix serisinin her üyesinde ekran/gövde oranını biraz daha artırırken, serinin son telefonu olan Mi Mix 3’te kızaklı bir tasarım tercih ederek ekran çerçevelerinden neredeyse tamamen kurtulmuş ve yüzde 100’e yakın bir ekran/gövde oranı sunmayı başarmıştı. Ne yazık ki Mi Mix 3’ten sonra prototip olarak karşımıza Mi Mix Alpha haricinde yeni bir Mi Mix modeli tanıtılmadı.

Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar, Xiaomi’nin 200W hızlı şarj destekli, 2K ekran çözünürlüğü olan ve ekrana gömülü kameraya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Bazı söylentiler, bu akıllı telefonun Mi Mix 4 olacağını öne sürse de Digital Chat Station’dan gelen yeni bilgiler, Mi Mix 4 bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Daha pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren Digital Chat Station, Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaştığı bir gönderide, “Şu an için yeni Mi Mix beklemeyin, seri için üretim planı yok.” ifadelerini kullanırken, Xiaomi’nin 200W hızlı şarj, 2K ekran, ekrana gömülü kamera üzerinde çalıştığını ise onayladı.

Tahminler, son derece dikkat çekici özelliklere sahip olacak bu Xiaomi telefonun Mi 11 Pro olacağı yönünde. Yine de bu konuda henüz somut bir sızıntı ya da açıklama bulunmuyor. Ayrıca Digital Chat Station, Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışmaya devam ettiğini de belirtti.