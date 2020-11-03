Güney Kore'den gelen haberlere göre Çinli üreticiler, yeni nesil fiyat/performans telefonlarında Exynos işlemciler kullanmak için Samsung ile iletişime geçti. Buna göre gelecek yılın ilk yarısında Xiaomi, OPPO ve Vivo'dan Samsung işlemcili akıllı telefonlar görebiliriz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha çok bir tüketici elektroniği şirketi olarak bilinse de aynı zamanda cihazların içinde kullanılan ekipmanların üretimini de gerçekleştiriyor. Samsung’un Ar-Ge ve üretim çalışmaları gösterdiği sektörlerden biri de ARM tabanlı mobil işlemciler ve hatta ülkemizde satışa sunulan Samsung Galaxy akıllı telefonlarda da Exynos markalı Samsung işlemciler kullanılıyor.

Akıllı telefon sektöründe Huawei, Samsung gibi öncü şirketler kendi işlemcilerini üretiyor olsalar da OPPO, Xiaomi, Vivo gibi şirketler, hem amiral gemisi hem de fiyat/performans akıllı telefonları için işlemcileri çoğunlukla MediaTek ya da Qualcomm’dan tedarik ediyorlar. Güney Kore’den gelen yeni haberler ise bu durumun yakında değişebileceğini gösteriyor.

2021'in ilk yarısında Exynos işlemcili OPPO, Vivo ya da Xiaomi telefonlar görebiliriz

Samsung, daha önce bazı akıllı telefonları için Vivo’ya Exynos 980 ve Exynos 880 işlemciler zaten tedarik etmişti. Business Korea tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, 2021’den itibaren diğer Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve OPPO’ya da Exynos işlemciler tedarik etmeye başlayacak.

Business Korea’ya göre Xiaomi, OPPO ve Vivo; ABD’nin Huawei’ye karşı uyguladığı ambargodan faydalanarak başta Çin olmak üzere akıllı telefon pazarındaki paylarını artırmak istiyor. Exynos işlemciler, özellikle Snapdragon ile kıyaslandığında çok daha rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olduklarından Çinli şirketlerin ilgisini çekmiş durumda.

Samsung Exynos 1080, 12 Kasım'da tanıtılacak

Paylaşılan bilgilere göre Samsung LSI, düşük kar marjı nedeniyle Samsung mobil bölümünün Exynos işlemcilerin tek alıcısı olmasından rahatsız ve işlemci satışı gerçekleştirebileceği yeni müşteriler arıyor. Çinli akıllı telefon üreticilerin talepleriyle Samsung LSI’ın hedefini bir potada erittiğimizde ise 2021’in ilk yarısında Xiaomi, OPPO ya da Vivo’dan Exynos işlemcili fiyat/performans telefonları görmemizin son derece olası olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung, Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki payından kendine parça koparmaya çalışan Çinli üreticilere işlemci tedarik edecek olsa da onlarla benzer şekilde Huawei’nin pazar payına göz koyduğu söyleniyor. Zira bazı söylentilere göre Samsung, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Exynos 1080’i 12 Kasım’da Çin’de düzenleyeceği bir etkinlik ile resmen duyuracak ve yeni amiral gemisi Galaxy S30’u da beklenenden daha önce tanıtacak.