Xiaomi, Mi 9'un tanıtım tarihini 20 Şubat olarak resmileştirdi. Daha önce birçok kez gördüğümüz sızıntılar ve hatta teaser görüntülerini resmi olarak birkaç gün içinde göreceğiz.

Ortaya çıkan bir tanıtım posteri, Xiaomi'nin bu seneki amiral gemisi modeli Mi 9'un tanıtım tarihini gösterirken fiyatlandırma konusunda da bilgiler veriyor. Postere göre Mi 9'un 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip standart versiyonu 2.499 Çin Yuanı ( ~ 368 dolar, 1944 TL) olacakken şeffaf arka kapağa sahip Explorer Edition versiyonunun en üst seçeneğin 5.999 Çin Yuanı ( ~ 855 dolar, 4700 TL) olacak.

6 GB + 64 GB - 368 dolar, 1944 TL

8 GB +128 GB - 428 dolar, 2256 TL

8 GB + 256 GB - 516 dolar, 2723 TL

Hatırlayacak olursak Xiaomi Mi 8'in çıkış fiyatı 2.699 Çin Yuanı ( ~ 2100 TL) idi. Yeni telefonun sahip olduğu biri 48 megapiksel olmak üzere üçlü arka kamera kurulumunun çok ciddi bir fiyat artışı getirmemiş olduğu görülüyor.

Birkaç gün önce Xiaomi'nin CEO'su tarafından Weibo'da paylaşılan yukarıdaki görüntü ise, Mi 9'un alt çerçeve kalınlığını bazı rakip telefonlarla karşılaştırıyor. Buna göre Xiaomi, Mi 9'un 3.6mm'lik çerçeve kalınlığı ile vivo X23, Huawei nova 4, Honor View 20, ve Oppo R17 gibi cihazları yenmiş durumda. Söylediğimiz tüm fiyatların vergiler hariç olduğunu da ekleyelim.