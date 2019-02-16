Xiaomi Mi 9'un Kamera Çözünürlüğü, Ne Kadar İyi?

Gelecek hafta düzenlenecek lansmanla Mi 9'u tanıtmaya hazırlanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisinin 48 MP çözünürlüğündeki arka kamerasına oldukça güveniyor. Bugün Xiaomi'nin başkanı Lin Bin'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Mi 9 ile çekilen görseller, şirketin cihaza güvenmekte haklı olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9 ile çekilen bazı görseller paylaşılmış ve cihazın 48 MP çözünürlüğe sahip kamerası, birçok kullanıcıdan tam not almıştı. Gelen olumlu geri bildirimlerden sonra bir paylaşım daha yapan Xiaomi, 100 yuanlık bir banknotu Mi 9 ile fotoğraflayarak cihazın kamerasının detayları yakalama konusunda ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Lin Bin'in paylaştığı ilk kare, fotoğrafın yakınlaştırılmamış halini gösterirken; diğer kareler, yakınlaştırılan bölgelerden alınan görüntüleri gösteriyor. Yakınlaştırmaya rağmen bozulma gözlenmeyen görsellerde, net detaylar dikkat çekiyor.

Bugün sabah saatlerinde açıklanan kamera özelliklerine göre Xiaomi Mi 9'un arka kamera seti; 48 MP Sony IMX58 geniş açılı lens, 12 MP sensör ve 16 MP süper geniş açılı lensten oluşacak. Süper gece çekim modu sayesinde düşük ışıkta da parlak ve keskin fotoğraflar çekmeye olanak tanıyacak Mi 9, lazer hibrit odaklama desteği de sunacak.

Lazer hibrit odaklama desteği birlikte kullanılacak özellik ile kontrastın yeterince belirgin olmadığı düşük ışıklı ortamlarda odak başarı oranını etkili bir şekilde arttırmak hedefleniyor. Yeni özelliğin, 1 lux değerinde aydınlanma şiddetine sahip ortamlarda bile başarılı bir odak performansı sunduğu belirtiliyor.

Kamera özelliklerinin paylaşıldığı açıklamada, lenslerin korunması için özel bir yapı tasarlandığı belirtildi. Paslanmaz çelik çerçeveye ek olarak safir cam kullanılan yapı, arka kamera setini darbelere ve diğer dış etkenlere karşı koruyacak.