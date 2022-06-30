Xiaomi, Mi Band 7 Pro'nun tasarımını resmen gösterdi. 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek 12S lansmanında tanıtılacak akıllı bileklikte, Mi Band 7'ye kıyasla çok daha gelişmiş özelliklerle sunulacak.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 4 Temmuz'da bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında 12S serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Ancak gelen son haberlere göre etkinliğin tek yıldızı bu akıllı telefonlar olmayacak. Şirket, kısa bir süre önce tanıttığı Mi Band 7'nin gelişmiş versiyonu Mi Band 7 Pro'yu da bu lansmanda tanıtacak. Akıllı bileklikle ilgili bir paylaşım yapan şirket, yeni ürününü resmen gösterdi.

Xiaomi tarafından paylaşılan video, Mi Band 7 Pro'nun bileklikten ziyade akıllı saatler gibi görüneceğini gözler önüne seriyor. Zira bu ürün, Mi Band 7'ye kıyasla oldukça büyük bir ekrana sahip. Ayrıca Mi Band 7 Pro, metal bir çerçeveye sahip olacakmış gibi görünüyor. Xiaomi, paylaştığı videoda akıllı saatiyle ilgili teknik bir detay paylaşmadı...

Xiaomi Mi Band 7 Pro işte böyle görünecek

Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun teknik özellikleri ile ilgili ne yazık ki kesinleşmiş bilgi sahibi değiliz. Ancak şunu açık bir şekilde dile getirebiliriz ki bu akıllı saat, Xiaomi Mi Band 7'den çok daha fazla imkan sunacak. Bu bağlamda; Mi Band 7 Pro'nun hem fitness özellikleri hem de bataryası, Mi Band 7'den çok daha iyi olacaktır.

Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun teknik detayları ile ilgili bazı sızıntılar yok değil. İddialara göre bu akıllı saat, yerleşik GPS desteği ile gelecek. Ayrıca nabız sensörü gibi özellikler de Mi Band 7 Pro'da bulunacak. 250 mAh bataryaya sahip olacağı ileri sürülen akıllı saatin tüm özellikleri, 4 Temmuz'daki lansmanda gün yüzüne çıkacak.

Xiaomi'nin Mi Band 7 Pro için hazırladığı video: