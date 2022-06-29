Telefonla Cam Gibi Fotoğraflar Çekmenizi Sağlayacak Sensör!

Sony, IMX989 isimli akıllı telefon kamera sensörünü tanıttı. Bu sensörü benzersiz yapan şey, 1 inç boyuta sahip oluşu. İlk kez Xiaomi 12S Ultra'da kullanılacak sektör, iPhone 13 Pro Max'in tahtını sallayabilir.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, düzenlediği bir etkinlikte en yeni akıllı telefon sensörü IMX989'u tanıttı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre IMX989, 1 inç boyutlu ilk akıllı telefon kamera sensörü. Bu boyut, IMX989 kullanan akıllı telefonların bugüne kadarki en iyi düşük ışık performansını sunabileceği anlamına geliyor. Ancak donanımın tek başına işe yaramadığını, yazılımın da çok önemli olduğunu belirtelim. Peki neden böyle bir hatırlatma yaptık?

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre IMX989, ilk kez Xiaomi 12S serisinde kullanılacak ve önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Burada önemli olan husus, bu sensörün sektör için bir ilk oluşu. Örneğin Samsung'un bugüne kadar piyasaya sürdüğü en büyük boyutlu kamera sensörü, 0,89 inç boyutlu ISOCELL GN2'ydi. Sony IMX989, teknik olarak ISOCELL GN2'den çok daha iyi bir performans sunacak. İşte tam da bu noktada yazılım devreye girecek. Eğer Xiaomi, yazılım işini istediği seviyeye getirebilirse, bu kamera sensörünün performansı gerçek anlamda anlaşılabilecek. Aksi takdirde ISOCELL GN2'nin IMX989'dan çok daha iyi görüntüler sunması işten bile değil.

Sony IMX989 için 15 milyon dolar harcandı!

Aslına bakacak olursak, Sony'nin bazı akıllı telefonları 1 inç boyutlu kamera sensörlerini çoktan kullandı. Ancak bu sensörler akıllı telefonlar için geliştirilmemişti. Şirket, profesyonel kameralar için geliştirdiği sensörler üzerinde düzenleme yapıp, bunları akıllı telefonlara uyarlamıştı. IMX989 ise doğrudan akıllı telefonlar için geliştirilen bir sektör. Xiaomi ve Sony tarafından yapılan açıklamada, bu sensör için 15 milyon dolar harcandığı ifade edildi.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre IMX989'un kullanılacağı 12S Ultra'nın ışık performansı, iPhone 13 Pro Max'e kıyasla yüzde 76 daha iyi. Üstelik şirket, bu akıllı telefonda özel bir lens kaplama kullanacak. Summicron olarak isimlendirilen kaplamanın ışık geçirgenliği yüzde 93 olarak açıklandı. Kaplamanın ışık yansıtma oranı ise binde 2.

Sony IMX989'un diğer şirketlerin kullandığı sensörlerle kıyaslanmış hali

Yukarıdaki fotoğrafta, piyasadaki bazı akıllı telefon kamera sensörlerinin boyutlarını görüyorsunuz. Burada; iPhone 13 Pro Max'in kamera sensörünün boyutu, 0,6 inç olarak belirtiliyor. Xiaomi 12S Ultra'da kullanılacak sensör ise doğrudan 1 inç. Yani aradaki fark, neredeyse iki kat.