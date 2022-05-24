Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 7'yi duyurdu. Mi Band 6'dan daha büyük bir ekrana sahip olan yeni bileklik, teknik özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Mi Band 7'nin ne zaman Türkiye'ye geleceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, popüler akıllı bileklik serisi Mi Band'ın son üyesi Mi Band 7'yi resmen duyurdu. Mi Band 6'ya kıyasla gelişmiş özelliklere ve güncel bir tasarıma sahip olan akıllı bileklik, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin özelliklerine bakalım.

Xiaomi Mi Band 7, 1,62 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla geliyor. Ekran, boyut olarak Mi Band 6'dan bariz şekilde büyük olsa da diğer tasarım detayları Mi Band 6 ile neredeyse tamamen aynı. Ancak işler işlevselliğe geldiğinde bu durum değişiyor.

Mi Band 7, kandaki oksijen oranını yüzde 90'ın altına düşünce kullanıcıyı uyaracak

Xiaomi Mi Band 7, 100 yeni ekran tasarımıyla birlikte geliyor. Koşudan yüzmeye, aerobikten jimnastik eğitimlerine kadar 120 farklı spor için takip desteği sunan akıllı bileklik, kullanıcının sağlığını da gözardı etmiyor. Kandaki oksijen oranını sürekli olarak ölçen Mi Band 7, bu oran yüzde 90'ın altına indiği an titreşim uyarısıyla, kullanıcıyı uyaracak. Bununla birlikte uyku takibi, kalp atış hızı izleme, stres izleme ve adet döngüsü takibi gibi sağlık özellikleri de Mi Band 7'de karşımıza çıkmış durumda.

Xiaomi, yeni akıllı bilekliğinde 180 mAh kapasiteli bir batarya tercih etti. Bu batarya, kullanıcıya 14 gün kesintisiz kullanım imkanı vadediyor. Bununla birlikte 5 ATM su basıncına kadar dirençli olan Mi Band 7'nin 50 metre derinlikteki suda bile kullanılabileceğini söylemeden geçmeyelim. Peki Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğini satın almak isteyen bir tüketicinin ne kadar ödemesi gerekecek?

Xiaomi Mi Band 7 fiyatı:

Standart versiyon: 37 dolar

NFC destekli versiyon: 44 dolar

31 Mayıs'ta Çin'de satışa sunulacak olan akıllı bilekliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor. Mevcut dolar kuru ve vergi gereklilikleriyle birlikte Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin Türkiye'de 700 ila 900 TL aralığına bir fiyat etiketine sahip olması çok da sürpriz olmayacaktır.