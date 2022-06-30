Xiaomi patronu, '12 Ultra' isimli amiral gemisi telefonunun iptal edildiğini duyurdu. Şirketin bir numaralı ismi Lei Jun tarafından yapılan açıklamalarda, telefonun neden iptal edildiği ve yerine hangi modelin geleceği de açıklandı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 4 Temmuz'da bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında Xiaomi 12S ailesini tanıtacak. Hal böyle olunca da şirketin sosyal medyadaki tanıtım paylaşımları artmış durumda. İşte bu paylaşımlardan sonuncusu, önemli bir gelişmenin açığa çıkmasına yol açtı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Xiaomi 12 Ultra iptal edildi. Peki neden?

Xiaomi, Weibo'da yaptığı bir paylaşımda Xiaomi 12S'in lansmanı ile ilgili açıklamalar yaptı. Ancak kullanıcılar, bu gönderinin altına Xiaomi 12 Ultra'yla ilgili yorumlar yaptılar. Bu olağan bir durumdu çünkü Xiaomi 11 Ultra'nın halefi olarak beklenen telefon, şirketin en güçlü cihazı olarak gelecekti. Yorumların artması üzerine Xiaomi patronu Lei Jun devreye girdi ve bu akıllı telefona açıklık getirdi. Lei Jun, Xiaomi 12 Ultra'nın aslında mart-nisan aylarında lansman yapacağını ancak iptal edildiği için bu lansmanın gerçekleşmediğini açıkladı.

"Snapdragon 8 gen 1'den vazgeçtiğimiz için 12 Ultra'yı iptal ettik"

Lei Jun tarafından yapılan açıklama şöyle: "12 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olup, mart veya nisan gibi tanıtılacaktı. Ancak daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Snapdragon 8+ Gen 1'e geçmek istedik. Qualcomm ve Leica, aylardır en iyi fotoğraf performansı için yazılım çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi 12S Ultra ile çok daha iyi bir deneyim elde edeceğiz..."

Açık konuşmak gerekirse Xiaomi'nin hamlesi kullanıcı deneyimi açısından doğru bir karar olarak değerlendirilebilir. Çünkü Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12 Ultra'nın vadedeceği her şeyi, daha iyi bir işlemciyle sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alan akıllı telefon, 12 GB'ye kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'ye kadar UFS 3.1 depolama alanı ile gelecek. 4.800 mAh bataryaya sahip olacak 12S Ultra, 67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. 120 Hz QHD+ çözünürlük sunan ekranla gelecek telefon, kamera özellikleriyle de mest edecek. Zira bu akıllı telefonda 1 inç boyutlu Sony IMX989 sensör bulunacak.