Xiaomi Mi Box 4S Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, standart bir TV'yi bile son teknoloji bir akıllı TV'ye dönüştüren Mi Box serisinin son üyesi Mi Box 4S Pro'yu tanıttı. Mi Box 4S Pro, özellikle 8K video oynatma desteği ile dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, daha çok akıllı telefonları ile biliniyor olsa da aslında kettle’dan elektrikli süpürgeye kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan gerçek anlamda bir tüketici elektroniği şirketi. Xiaomi’nin en popüler ürünlerinden biri ise HDMI girişine sahip olan hemen her televizyonu akıllı TV’ye çeviren Mi Box’lar.

Mi Box serisini yeni bir model ile daha genişleten Xiaomi, Xiaomi Mi Box 4S Pro’yu duyurdu. Pek çok dikkat çekici özelliğe sahip olan Mi Box 4S Pro’nun en ayırt edici özelliği ise 8K video oynatma desteğine sahip olması.

HDMI 2.1 desteği ile karşımıza çıkan Mi Box 4S Pro’da 16 GB dahili depolama alanı, 2 GB RAM, Bluetooth bağlantısı ile sesli kontrol gibi özellikler yer alıyor. Xiaomi, ürünün bağlantı noktaları hakkında resmi bir açıklamada bulunmasa da Mi Box 4S’te bir USB girişi bulunduğundan Mi Box 4S Pro’da da bulunmasını bekleyebiliriz.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Box 4S Pro, 60 dolarlık (yaklaşık 500 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Standart Mi Box 4S’in 43 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek Xiaomi’nin fazladan depolama alanı ve 8K çözünürlük desteği için yüzde 25’in üzerinde bir fiyat artışı sunduğunu söyleyebiliriz.