Xiaomi'nin dün duyurduğu Mi Mix 4 isimli amiral gemisi telefonunun resmi duvar kağıtları paylaşıldı. 9 görüntüden oluşan ve hepsi de yüksek çözünürlüklü olan duvar kağıtları, kullanıcıların gözlerini kamaştıracak türden.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün gerçekleştirdiği bir etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi telefonu Mi Mix 4'ü resmen duyurdu. Teknik özellikler açısından bulduğu tüm üst düzey özellikleri yeni telefonuna ekleyen Xiaomi, vurucu hamleyi ise ön kamerayı ekran altına gömerek yapmıştı. Şimdi, akıllı telefon sektöründeki dengeleri değiştirebilecek Mi Mix 4 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Özellikle de Android ekosistemiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen YTECHB, Mi Mix 4'ün resmi duvar kağıtlarını yüksek kaliteli olarak servis etmeyi başardı. Google Drive üzerinden herkese açık bir klasör oluşturan ekip, bu sayede dileyen herkesin Mi Mix 4'ün resmi duvar kağıtlarına ulaşmasını sağlamış oldu.

Xiaomi Mi Mix 4'ün bazı duvar kağıtları böyle görünüyor

YTECHB, Xiaomi Mi Mix 4'e ait olan toplamda 9 duvar kağıdı paylaştı. Bu duvar kağıtlarının boyutları, 1080 x 2400 piksel. Yani söz konusu duvar kağıtları, pek de eski olmayan pek çok akıllı telefonda uyumlu bir şekilde çalışabilir türden. Ayrıca PNG uzantılı olan bu duvar kağıtları, sahip oldukları yüksek kaliteyle de gözlerinizi kamaştıracak gibi görünüyor.

Eğer sizler de Xiaomi'nin kamera kesintisi olmayan telefonu Mi Mix 4 için oluşturduğu duvar kağıtlarına yüksek çözünürlüklü olarak erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.