Xiaomi Mi Mix 4 İçin Oluşturulan Etkileyici Konsept Tasarım

Xiaomi'nin yakında tanıtılacağı düşünülen yeni Mi Mix telefonu için etkileyici bir konsept tasarım çalışması yapıldı. İnternette paylaşılan konsept tasarım, Xiaomi'nin Mi Mix Alpha'ya benzer yeni bir telefon üzerinde çalıştığını varsayıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, başarılı bir 2019 yılını geride bıraktı. Şirket, geçtiğimiz yıl duyurduğu hem amiral gemisi hem de bütçe dostu telefonlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu başarıyı devam ettirmek isteyen Xiaomi, 2020 yılında da etkileyici ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

Xiaomi'nin 2019 yılında duyurduğu etkileyici modellerinden bir tanesi de Mi Mix Alpha'ydı. Neredeyse tamamıyla ekrandan oluşan bu akıllı telefon, bugüne dek gördüğümüz kavisli ekran tasarımlarını alt üst ediyordu. Ancak Xiaomi, bu telefonunun şu an için deney aşamasında olduğunu ve piyasaya sürmek için hazır olmadıklarını ifade etmişti. Şimdiyse görünüş itibarıyla Mi Mix Alpha'yı andıran yeni bir Xiaomi telefonun konsept tasarımıyla karşınızdayız.

Mi Mix 4'ün Mi Mix Alpha'dan ilham alan konsept tasarımı

Hatırlanacağı üzere Mi Mix Alpha, arka kısmının neredeyse tamamını ekran içerisine alıyordu. Ancak bu yeni konsept, telefonun arka kısmında geniş bir boşluk bırakıyor. Bu yüzden bu telefon ile ilgili olarak Mi Mix Alpha 2'nin konsept tasarımı da diyebiliyoruz. Yine de söz konusu konseptin reel bir ürüne dönüşmesi halinde Mi Mix 4 olarak adlandırılması daha olası.

Tasarımın gerçekten şık olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Xiaomi'nin bu tarz bir ekran yapısını benimsemesi Mi Mix Alpha'daki ekranın bazı sorunlarının da önüne geçebilecek gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Mix 4'ün bugüne dek sızdırılan özellikleri, bu telefonun Snapdragon 865 işlemciden güç alacağını, 12 GB RAM'e ve 1 TB'a kadar da depolama alanına sahip olacağını ortaya koyuyordu. Ayrıca telefonun 45 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bir bataryasının olacağı da söylentiler arasında.

Xiaomi Mi Mix 4'ün kamera yapısıyla ilgili de bazı söylentiler mevcut. Bu söylentiler kapsamında, yaklaşmakta olduğu düşünülen telefonun 108 MP ana kamerasının olacağı ve bu kameraya 12 ve 16 MP çözünürlüğündeki kameraların eşlik edeceği ifade ediliyor. Yukarıdaki konsept tasarımda yer alan 108 MP detayı da bu bağlamda gözlerden kaçmıyor. Ancak konsept, beklentilerin aksine üçlü değil ikili kamera kurulumuna sahip.

Xiaomi'nin bu telefonu, mart ayında duyurması bekleniyor ancak Çin'de ortaya çıkan Corona virüsünün bu telefonun çıkış tarihini etkilemesi muhtemel görünüyor.