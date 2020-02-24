Xiaomi Mi 10 Pro, AnTuTu'da 600.000 Puan Barajını Geçti

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi Mi 10 Pro, GPU performansını iyileştiren son MIUI güncellemesinin ardından popüler benchmark uygulaması AnTuTu'da 600.000 puan barajını geçmeyi başardı.

Piyasaya çıktığı ilk saniyeden bu yana satış rekorları kıran Xiaomi Mi 10 serisi, Çinli markanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hem donanım hem de tasarım anlamında büyük beğeni toplayan telefon, yakın zaman önce aldığı yeni MIUI güncellemesi sayesinde popüler hız testi uygulaması AnTuTu'da 600.000’den fazla puan aldı.

Mi serisi, Xiaomi'nin en popüler akıllı telefon serisi konumunda ve Xiaomi, Mi serisinde performansı daima en üst seviyede tutmak istiyor. Son AnTuTu testleri de bunun ispatı niteliğinde.

Xiaomi Mi 10 tasarımı

Xiaomi’nin Mi 10 serisi için yayınladığı güncelleme, akıllı telefonun GPU'su yani Grafik İşlemci Birimi için yeni bir sürücü içeriyordu. Bilinmeyenler için Mi 10 serisi, Adreno 650 ile entegre edilmiş bir Snapdragon 865 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Şu anda, piyasada bulunan en güçlü mobil grafik işlemcilerden biri olan Adreno 650, yeni güncelleme paketi ile performansını başka bir seviyeye çıkarmış gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 10 Pro AnTuTu skoru

Yeni MIUI güncellemesinin ardından bir kez daha AnTuTu testine giren Xiaomi Mi 10 Pro, toplam 610.627 puan aldı. Çinli mikroblog sitesi Weibo’da paylaşılan ekran görüntülerine göre Mi 10 Pro, CPU tarafında 184.430, GPU tarafında ise 225.462 puan almayı başarmış. Hafıza ve kullanıcı arayüzünde sırasıyla 112.502 ve 88.233 puan alan telefon, toplamda 610.627 puanı görmüş vaziyette. Xiaomi Mi 10 serisi ile ilgili merak ettiğiniz her şeye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.