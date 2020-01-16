Xiaomi Mi MIX Alpha'nın Şarj Animasyonu Görüntülendi

Xiaomi'nin ortalığı kasıp kavuran telefonu Mi MIX Alpha'nın şarj animasyonu sonunda gerçek bir cihazda görüntülendi. Cihazın şarj animasyonu, telefonu tamamen kaplayan ekranda onatılıyor.

Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda ortalığı karıştırdığı 108 MP ana kameralı ve her yeri ekran olan telefonu Mi MIX Alpha, bugüne kadar hem güzel hem de düşündüren yorumlar aldı. Birçok kullanıcı telefonun arkasındaki ekranın güvenliğinden şüphelense de telefonun kamera performansı gözlere ilaç gibi geldi.

Bizim de elimize geçen Xiaomi Mi MIX Alpha’nın bugüne kadar bir detayı hiç paylaşılmadı. Bu detay, cihazın özelliklerine nazaran en az merak edilen detay olsa da görünce gerçekten ‘Güzelmiş’ diyeceğiniz bir cinsten. Mi MIX Alpha’yı eline alan bazı Hint kullanıcılar, cihazın şarj olurken gösterdiği muhteşem animasyonu paylaştı.

Xiaomi Mi MIX Alpha’nın şarj animasyonu:

Xiaomi Mi MIX Alpha, görselde de görüldüğü üzere telefonda bulunan 5G Surround Display isimli ekranını kaplayan bir animasyona sahip. Bu animasyon daha önce Xiaomi tarafından paylaşılmış olsa da gerçekte hiç görmedik. Mi MIX Alpha’nın şarj animasyonunun gerçekten çok güzel gözüktüğünü söylememiz gerekiyor. Animasyonu video şeklinde görmek için burada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi Mi MIX Alpha’yı bugüne kadar görmediyseniz YouTube kanalımızda paylaştığımız videoyu inceleyebilirsiniz. Videomuzda da değindiğimiz üzere cihaz, günümüz akıllı telefon kalıplarının dışına çıktığından dolayı yoğun ilgi toplamayı başardı. Gelin, Xiaomi’nin yeni telefonunun neler sunduğuna bir bakalım:

Xiaomi Mi MIX Alpha özellikleri:

Ekranına herhangi bir ölçü koyamayacağımız Xiaomi Mi MIX Alpha, telefonun arkası dahil tamamını kaplayan bir ekrana sahip. Cihaz, gücünü Snapdragon 855+ işlemciden alıyor ve 12 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. Telefonun önü de arkası da ekran olduğundan ‘ön kamera’ tabiri resmen ortadan kalkmış durumda.

Xiaomi Mi MIX Alpha, 108 MP ana kamerayla birlikte 16 MP geniş açılı kameraya, 12 MP telefoto kameraya ve ToF lensini barındırıyor. Neredeyse tamamı ekrandan oluşan telefon, 40 watt kablolu ve 30 watt kablosuz şarj destekli 4.050 mAh bataryaya sahip.