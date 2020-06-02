Xiaomi Mi Mix Alpha'nın Parçalarına Ayrıldığı Fotoğraflar

Xiaomi Mix Alpha, akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirebilecek, alışılmışın dışında bir konsept. Şimdi ise bu özel telefonun parçalarına ayrılıp tüm donanımının ortaya çıktığı fotoğraflar paylaşıldı.

Xiaomi, geçtiğimiz ocak ayında dört tarafı ekranla kaplı Mi Mix Alpha adlı konsept telefonunun seri üretime hazır olduğunu açıklamıştı. Söylentiler, telefonun Snapdragon 865 yonga setine yükseltileceğini öne sürüyordu. Şimdi ise Mi Mix Alpha'nın parçalarına ayrıldığı fotoğraflar ortaya çıktı ki bu gelişme, cihazın ticari bir ürün olarak satışa sunulmaya yakın olduğuna işaret olabilir.

Çin'deki ikinci el ürün platformu Xianyu'da ortaya çıkan fotoğraflar, cihazın içindeki bileşenleri tek tek gösteriyor. Görüntülerde telefonun anakartı, ekranı ve kart üzerindeki donanım parçaları açıkça sergileniyor. Telefonun bataryası ise fotoğraflarda yer almıyor. Bataryaya ait bilgilerin sızdırılmaması için böyle bir önlem alınmış olabilir.

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın içini gösteren fotoğraflar:

Xiaomi Mi Mix Alpha'da, Samsung'un 108 megapiksel ultra yüksek çözünürlüklü ana kamerası bulunuyor. Samsung tarafından üretilen bu sensörün yanı sıra 16 MP'lik bir geniş açılı kamera ve bir de 12 MP'lik telefoto kamerası yer alıyor. Telefonun her tarafı ekran olduğu için selfie çekimleri de aynı kameralar üzerinden telefonu ters çevirerek yapılabiliyor. Böylece selfie fotoğraflarında da arka kameralardaki kalite yakalanabiliyor.

Xiaomi Mi Mix Alpha, benzersiz bir 4D surround ekran oluşturmak için plastik kaplamaya sahip esnek bir OLED kullanıyor. Telefon, dört yanında bulunan ekranlar sayesinde %180,6 ekran/gövde oranına sahip. Bu yeni ekran, ahizeyi ortadan kaldıran yeni bir akustik teknolojisine sahip. Teknoloji, ayrıca akıllı telefon için ultrasonik bir yakınlık sensörü olarak da çalışıyor. Ekran yan taraflardan kıvrılarak telefonu sarıyor.

Daha önce gelen bilgiler telefonun batarya tarafında 45 Watt kablolu hızlı şarjı ve 30 Watt kablosuz hızlı şarjı desteklediğini gösteriyordu. Ayrıca tersine şarj özelliği bulunan tüm cihazlarla 10 Watt enerji aktarımı yapabilen cihazın bataryasının 4.050 mAh boyutunda olduğu söyleniyordu. Ancak görüntülerde Mi Mix Alpha'nın bataryası yer almadığından bu bilgiyi doğrulayamıyoruz.

Mi Mix Alpha bir konsept bir akıllı telefon olarak harika görünse de, Xiaomi modeli piyasaya sürdüğünde başarılı bir ürün olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor. Yine de kullanıcı deneyimini geliştiren ve katlanabilir telefonlardaki ekran sorunlarının ortaya çıkmayacağı bir model olabilir.