Xiaomi, MIUI Arayüzüne Yüz Tanıma ile Uygulamalara Erişebilme Özelliği Getiriyor

1 dk okuma süresi
20
0
0
0
0
Uygulamaların kilitlenmesi ve sadece cihazın kullanıcısı tarafından açılabilmesi, veri güvenliği için oldukça büyük önem taşıyor.

Akıllı telefonunuzu birisine kısa bir süre için verdiğinizde, bu kişinin kişisel verilerinize erişmesini istemezsiniz. Bu sebeple ortaya çıkan uygulama kilitleme özelliği, cihazınızda bir uygulamaya girilmek istendiğinde şifre soruyor, şifreyi doğru bilen kişi uygulamaya erişebiliyor. Xiaomi ise kilitli uygulamayı açma seçeneklerine yüz tanımayı ekliyor.
İLGİLİ HABER

Apple, Dokunmatik Ekranlı ve Yüz Tanıma Özelliğine Sahip Macbook'ları Test Etmeye Başladı

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinde bulunan resmi hesabından açıklama yapan Xiaomi, uygulama kilitleme özelliğinin yakın zamanda yüz tanımayı destekleyeceğini duyurdu. Geçen hafta planlanan MIUI güncellemesinin en yakın zamanda kullanıcılara sunulması ve kullanıcıların uygulamalarına erişmek için cihaza bakmalarının yeterli olması bekleniyor.
İLGİLİ HABER

MIUI 11 Güncellemesi Alacak Xiaomi ve Redmi Telefonlar Belli Oldu

MIUI'dan gelen açıklamaya göre özellik hâlâ test ediliyor ve performans iyileştirmeleri uygulanıyor. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne gelecek olan yeni özellik; cihazın ekran kilidi yüz tanıma ile açıldıktan sonra hemen aktif olmayacak, uygulamalardan birisine giriş yapılmak için tıklandığında tekrar yüz taranacak ve bu sayede maksimum güvenlik sağlanmış olacak.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/02/27/face-unlock-for-apps/
Etiketler: xiaomi, yüz tanıma teknolojisi, miui
20
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
20
0
0
0
0