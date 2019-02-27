Uygulamaların kilitlenmesi ve sadece cihazın kullanıcısı tarafından açılabilmesi, veri güvenliği için oldukça büyük önem taşıyor.

Akıllı telefonunuzu birisine kısa bir süre için verdiğinizde, bu kişinin kişisel verilerinize erişmesini istemezsiniz. Bu sebeple ortaya çıkan uygulama kilitleme özelliği, cihazınızda bir uygulamaya girilmek istendiğinde şifre soruyor, şifreyi doğru bilen kişi uygulamaya erişebiliyor. Xiaomi ise kilitli uygulamayı açma seçeneklerine yüz tanımayı ekliyor.

Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinde bulunan resmi hesabından açıklama yapan Xiaomi, uygulama kilitleme özelliğinin yakın zamanda yüz tanımayı destekleyeceğini duyurdu. Geçen hafta planlanan MIUI güncellemesinin en yakın zamanda kullanıcılara sunulması ve kullanıcıların uygulamalarına erişmek için cihaza bakmalarının yeterli olması bekleniyor.

MIUI'dan gelen açıklamaya göre özellik hâlâ test ediliyor ve performans iyileştirmeleri uygulanıyor. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne gelecek olan yeni özellik; cihazın ekran kilidi yüz tanıma ile açıldıktan sonra hemen aktif olmayacak, uygulamalardan birisine giriş yapılmak için tıklandığında tekrar yüz taranacak ve bu sayede maksimum güvenlik sağlanmış olacak.