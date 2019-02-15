MIUI 11 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Yeni bir sızıntı, Xiaomi'nin hangi modellerine MIUI 11 güncellemesi yayınlayacağını ortaya çıkardı. Güncellemenin hangi tarihlerde yayınlanacağı ise hala bilinmiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği kendi arayüzü MIUI 11 sürümünün çalışmalarına çoktan başlamış durumda. MIUI 11, uyumlu cihazlara ne zaman yayınlanacak henüz bilmiyoruz ancak Temmuz ayında ilk beta güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.

Xiaomi’nin MIUI 11 ile kullanıcılara hangi yeni özellikleri sunacağı tam bir muamma. Fakat yeni arayüzün kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanacağı ve yeni yapay zeka yetenekleri ile donatılacağına şüphe yok. Dahası, artık hangi Xiaomi ve Redmi cihazların MIUI 11 güncellemesi alacağını kesin olmamakla birlikte biliyoruz;

Mi 9

Mi 8

Mi 8 SE

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8 Lite

Mi 6

Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi Mix 2

Mi Mix

Mi Note 3

Mi Note 2

Mi Max 3

Mi Max 2

Mi Max

Mi Play

Mi 6Χ

Mi 5C

Mi 5Χ

Mi 5S

Mi 5S Plus

RedMi Note 7

RedMi Note 6 / Pro

RedMi Note 5 / Pro

RedMi Note 5Α

RedMi Note 4

RedMi Note 4X

RedMi 6

RedMi 6Α

RedMi 6 Pro

RedMi 5

RedMi 5Α

RedMi 5 Plus

RedMi 4

RedMi 4Α

RedMi 4Χ

RedMi 3S

RedMi 3Χ

RedMi S2

Listenin Xiaomi tarafından resmen onaylanmadığını ve değişebileceğini unutmayın. MIUI 11’in ilk kez yıllık Xiaomi MIUI Core Experience etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Xiaomi’nin yeni arayüzü ile ilgili daha fazla bilgi edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.