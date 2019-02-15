MIUI 11 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği kendi arayüzü MIUI 11 sürümünün çalışmalarına çoktan başlamış durumda. MIUI 11, uyumlu cihazlara ne zaman yayınlanacak henüz bilmiyoruz ancak Temmuz ayında ilk beta güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.
Xiaomi’nin MIUI 11 ile kullanıcılara hangi yeni özellikleri sunacağı tam bir muamma. Fakat yeni arayüzün kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanacağı ve yeni yapay zeka yetenekleri ile donatılacağına şüphe yok. Dahası, artık hangi Xiaomi ve Redmi cihazların MIUI 11 güncellemesi alacağını kesin olmamakla birlikte biliyoruz;
- Mi 9
- Mi 8
- Mi 8 SE
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi 8 Lite
- Mi 6
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2S
- Mi Mix 2
- Mi Mix
- Mi Note 3
- Mi Note 2
- Mi Max 3
- Mi Max 2
- Mi Max
- Mi Play
- Mi 6Χ
- Mi 5C
- Mi 5Χ
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- RedMi Note 7
- RedMi Note 6 / Pro
- RedMi Note 5 / Pro
- RedMi Note 5Α
- RedMi Note 4
- RedMi Note 4X
- RedMi 6
- RedMi 6Α
- RedMi 6 Pro
- RedMi 5
- RedMi 5Α
- RedMi 5 Plus
- RedMi 4
- RedMi 4Α
- RedMi 4Χ
- RedMi 3S
- RedMi 3Χ
- RedMi S2
Listenin Xiaomi tarafından resmen onaylanmadığını ve değişebileceğini unutmayın. MIUI 11’in ilk kez yıllık Xiaomi MIUI Core Experience etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Xiaomi’nin yeni arayüzü ile ilgili daha fazla bilgi edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.