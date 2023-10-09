Xiaomi'nin MIUI arayüzünü sonlandıracağı ve yepyeni bir arayüze geçiş yapacağı iddia ediliyor. İddiaya göre miOS isimli yeni arayüz, ekim ayı sonuna doğru tanıtılacak Xiaomi 14 serisi ile piyasaya sürülecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken bir işe imza atacak gibi görünüyor. Sektörün popüler sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın iddiasına göre Xiaomi, yeni akıllı telefonlarında MIUI devrini resmen sonlandıracak. Şirket bunun yerine "miOS" olarak isimlendirilen yeni bir işletim sistemi arayüzüne geçiş yapacak. Üstelik bu yeni işletim sistemiyle tanışmak için çok da beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Xiaomi'nin bugüne dek piyasaya sürdüğü en güncel arayüz, MIUI 14. Şirketin üst düzey telefonları, bu arayüz ile kullanılıyor. Ancak kaynağımıza göre MIUI 14, Xiaomi için bir son olacak. Bir süredir Android 14 tabanlı yeni bir arayüz üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, bu kez kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunacak. İddiaya göre miOS, MIUI 15'in yeniden markalandırılmış bir versiyonu değil, MIUI döneminde sevilmeyen tüm özelliklerin kaldırıldığı, performans ve arayüzde çok ciddi iyileştirmelerin yapıldığı yepyeni bir arayüz olarak karşımıza çıkacak.

miOS, Xiaomi 14 serisiyle piyasaya sürülecek!

Edinilen bilgilere göre Xiaomi, miOS arayüzünü bu ayın sonunda tanıtacağı Xiaomi 14 serisi ile kullanıcıların beğenisine sunacak. Şunu hemen belirtelim; "eski" modellerin bu arayüzü alıp almayacağı belli değil. Şirketin eski modeller için miOS mu planladığı yoksa MIUI 14'ün yeni sürümlerini mi yayınlayacağı bilinmiyor. Xiaomi'nin yapacağı açıklamalar, MIUI arayüzünün geleceğini anlamamızı sağlayacaktır.

Bu arada; Xiaomi'nin bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz yıl bir adım attığını söyleyelim. Şirket, Kasım 2022'de "mios.cn" alan adresini tescil ettirdi. Aslında miOS ile ilgili söylentiler de o dönemlerden beri vardı. Ancak söz konusu internet sitesi, bugün bile aktif durumda değil. Hatta sitenin SSL sertifikası bile yok. Ancak ekim ayının sonuna doğru bu durum değişebilir. Tabii bunun için biraz daha beklemek gerekecek.