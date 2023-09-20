Xiaomi, yeni bir akıllı ürün duyurdu. Yeni ürün, ayaklara masaj ve bakım yapıyor. Sahip olduğu sterilizasyon teknolojisi ile bakteri ve mantar gibi zararlıları engelleyen ürün, gerçek bir insan gibi masaj yapabiliyor.

Çinli teknoloji Xiaomi, Türkiye'de daha çok akıllı telefon ve scooter gibi ürünlerle biliniyor olsa da aslında bunlardan çok daha fazlası. Oldukça geniş bir ürün kataloğuna sahip olan şirket, hemen her akıllı ürünü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Şirket şimdi, yine milyonları mest edecek bir ürünle karşımıza çıktı. Xiaomi, bu kez de akıllı ayak masaj ve bakım aleti üretti. Oldukça uygun bir fiyat karşılığında satın alınabilecek ürün, yorgunluğunu atmak isteyenler için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin akıllı ev aletleri için kurduğu "MIJIA" markası altında piyasaya sürülen yeni ürün "Smart Sterilizing Foot Bath" olarak isimlendiriliyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği, bir yandan masaj yaparken diğer taraftan da ayakta oluşan bakteri ve mantar gibi zararlıların oluşumunu engelliyor olması. Peki Smart Sterilizing Foot Bath bunu nasıl başarıyor?

Karşınızda Xiaomi MIJIA Smart Sterilizing Foot Bath

Xiaomi'nin akıllı ayak bakım cihazı, su sirkülasyonunu otomatik olarak yapıyor. İşte burada dikkat çeken bir detay var. Cihaza ultraviyole sterilizasyon teknolojisi entegre eden şirket, su sirkülasyonu sırasında suya karışan her türlü bakteri ve mantar gibi zararlıları öldürüyor. Bu da zararlıların ayaklarda birikmesi, haliyle rahatsızlık oluşmasını engelliyor. Ancak Xiaomi MIJIA Smart Sterilizing Foot Bath, tüm bunlardan daha fazlasını sunuyor.

Xiaomi, cihazın masaj teknolojisini de özel olarak dizayn etti. Bu cihazdaki masaj başlığı, insan elini taklit ederek çalışıyor. Kullanıcı, bu teknoloji sayesinde ayaklarına gerçekten masaj yapılıyormuş gibi hissediyor. Bu da ayaktaki yorgunluğun atılmasını sağlıyor. Bu arada; kullanıcılar, Xiaomi'nin akıllı ayak bakım cihazını MIJIA'nın mobil uygulaması üzerinden yönetecekler. Su sıcaklığından tutun da masajın sertliğine kadar aklınıza gelen her detay, akıllı telefon üzerinden verilen komutla gerçekleştirilecek.

Xiaomi MIJIA Smart Sterilizing Foot Bath'in Çin dışında satılıp satılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak pek çok kişi, fiyatı gördükten sonra bu ürünün küresel pazarlarda satışa sunulmasını isteyecektir. Çünkü Xiaomi'nin akıllı ayak bakım cihazı, sadece 60 dolar karşılığında satın alınabilecek.