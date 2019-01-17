Xiaomi'nin Kendi Battle Royale Oyunu 'Survival Game' Çıktı

PUBG ve Fortnite: Battle Royale'in bayrak taşıdığı piyasaya girmek isteyen Xiaomi, kendi oyununu ücretsiz beta süreci ile oyuncuların beğenisine sundu.

Battle Royale şu an oyun dünyasının en çileği bol ve herkesin bir dilim almak istediği pastası. Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption 2 gibi yapımlar dahi oyunun bir yerine Battle Royale temasını ve modunu iliştirmeyi deniyorlar. Bu şekilde hem oyuncuların ilgisini kazanıyorlar hem de yapım çok daha popüler hale geliyor.

Mobil piyasada da durum çok farklı değil. Fortnite ve PUBG'nin domine ettiği rekabetçi oyun piyasasında var olmak isteyen çok fazla firma mevcut. Xiaomi de yeni dönemde kendine yer açmak istiyor olacak ki kendi rekabetçi oyunu Survival Game'i oyuncuların beğenisine sundu.

Aşağıdaki oynanış videosundan da görebileceğiniz üzere oyun Fortnite ve PUBG'nin yanına yaklaşabilecek kalitede değil ve ciddi buglar, oynanış hataları ve sunucu problemleri barındırıyor.

Sadece 185 MB boyutunda olan oyunu indirmek için Mi Apps uygulamasını kullanmanız yeterli. Oyunun beta versiyonu henüz pek ilgi çekememiş olsa da yeni dönemde adından söz ettirecek yapımlar arasına girebilir.