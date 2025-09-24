Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Xiaomi Yepyeni Kulaklığı OpenWear Stereo Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi bugünkü lansman etkinliğinde yepyeni açık kulak tasarımlı kulaklığı OpenWear Stereo Pro'yu küresel pazar için tanıttı.

Xiaomi Yepyeni Kulaklığı OpenWear Stereo Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, Çin’de Haziran ayında tanıttığı yeni nesil açık kulak tasarımlı kulaklığı OpenWear Stereo Pro’yu küresel pazara sundu. Hafifliğiyle öne çıkan cihaz, sadece 9,7 gram ağırlığında ve uzun süreli kullanım için konforlu bir yapı vadediyor. 8.5 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplamda 45 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.

Yeni model, üç noktalı destek tasarımı ve dışa eğimli formuyla gün boyu rahat bir kullanım imkânı veriyor. Ayrıca önceki modele göre ses kalitesinde ciddi bir yükseltme alan Stereo Pro, yüksek çözünürlüklü ses deneyimi için çok sürücülü bir sistem kullanıyor.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro neler sunuyor?

OpenWear Stereo Pro

OpenWear Stereo Pro, 18x13 mm dinamik sürücü ve PZT tiz sürücü kombinasyonuyla derin bas, net tiz ve dengeli orta sesler sunuyor. LDAC codec desteği sayesinde Hi-Res ses deneyimi mümkün olurken, Harman AudioEFX ve Dimensional Audio teknolojileri ile kullanıcılar 3D ses deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 ile daha kararlı bir kablosuz performans sağlayan cihaz, kişiselleştirilebilir kontroller ve hazır EQ ayarlarıyla öne çıkıyor. Bugün itibarıyla Avrupa'daki yerini alan Xiaomi OpenWear Stereo Pro, 149,99 euro fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Xiaomi, Yeni Güvenlik Kamerası Smart Camera C701'i Tanıttı Xiaomi, Yeni Güvenlik Kamerası Smart Camera C701'i Tanıttı
Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim