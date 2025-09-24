Xiaomi Yepyeni Kulaklığı OpenWear Stereo Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi bugünkü lansman etkinliğinde yepyeni açık kulak tasarımlı kulaklığı OpenWear Stereo Pro'yu küresel pazar için tanıttı.

Xiaomi, Çin’de Haziran ayında tanıttığı yeni nesil açık kulak tasarımlı kulaklığı OpenWear Stereo Pro’yu küresel pazara sundu. Hafifliğiyle öne çıkan cihaz, sadece 9,7 gram ağırlığında ve uzun süreli kullanım için konforlu bir yapı vadediyor. 8.5 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplamda 45 saate kadar kullanım süresi sağlıyor.

Yeni model, üç noktalı destek tasarımı ve dışa eğimli formuyla gün boyu rahat bir kullanım imkânı veriyor. Ayrıca önceki modele göre ses kalitesinde ciddi bir yükseltme alan Stereo Pro, yüksek çözünürlüklü ses deneyimi için çok sürücülü bir sistem kullanıyor.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro neler sunuyor?

OpenWear Stereo Pro, 18x13 mm dinamik sürücü ve PZT tiz sürücü kombinasyonuyla derin bas, net tiz ve dengeli orta sesler sunuyor. LDAC codec desteği sayesinde Hi-Res ses deneyimi mümkün olurken, Harman AudioEFX ve Dimensional Audio teknolojileri ile kullanıcılar 3D ses deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 ile daha kararlı bir kablosuz performans sağlayan cihaz, kişiselleştirilebilir kontroller ve hazır EQ ayarlarıyla öne çıkıyor. Bugün itibarıyla Avrupa'daki yerini alan Xiaomi OpenWear Stereo Pro, 149,99 euro fiyat etiketine sahip.