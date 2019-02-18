Redmi Note 7 Pro'da UD Parmak İzi Okuyucu Yer Alabilir

Redmi Note 7 Pro'nun piyasaya çıkmasına az bir süre kala Redmi, hayranların heyecanını canlı tutacak reklam stratejileri yürütülüyor. Bunlardan biri de Redmi India Twitter hesabından geldi.

Redmi Note 7, 28 Şubat’ta Hindistan’da satışa çıkacak. Dolayısıyla şirket, Xiaomi kullanıcıların heyecanını canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Xiaomi'nin bu yönde yaptığı çalışmalardan bir tanesi de Redmi India Twitter hesabından gerçekleşti. Hesaptan atılan tweet’te 48 MP’lik bir görsel paylaşıldı ve hayranlardan görseldeki insanları bulmaları istendi.

Görselde, Redmi 7’de bulunacak parmak izi sensörünün telefonun arkasında olması gibi bazı özellikler de çıtlatıldı. Ayrıca Redmi Note 7 Pro’nun UD (Ultrasonic Displacement) parmak izi okuyucu sensörle geleceğinin de iması yapılmış olabilir.

Paylaşılan görselde batarya kapasitesinin 4.000 mAh olması, Qualcomm yonga setinin kullanılması ve “Hindistan’ın bir numaralı akıllı telefon markası” gibi birçok gizli mesaj da bulunuyor.