Xiaomi Mi 9 Explorer Edition'ın Arkası Şeffaf Olacak

Xiaomi geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü şeffaf arka kapaklı Mi 8 Explorer Edition ile oldukça ilgi çekmişti. Şirket, Mi 9 Explorer Edition'da da bunu sürdürmeyi düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl çıkan Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, şeffaf arka yüzeyiyle büyük ilgi toplamıştı ancak şeffaf katmanın altında duran işlemci ve ana kartın ‘sahte’ olduğu ortaya çıkmıştı. Xiaomi Mi 9’un çıkmasına çok fazla bir süre kalmadı ve şirket bu telefonda da şeffaf arka yüzey tasarımını kullanmaya hazırlanıyor.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, resmi Weibo hesabından Mi 9 Explorer Edition’a dair görseller paylaştı. Geçen seneki elektrik devresi tasarımından biraz daha farklı bir tasarımla gelen Mi 9 Explorer Edition’ın şeffaf bölümünde baskılı devre kartının bir kısmı gözükecek ve bu yine sahte bir plastikten ibaret olacak. Telefonun arka tarafında yine Snapdragon logosu ve MIUI, Super Mi, Mi Fans gibi ifadeler yer alacak.

Yapılan paylaşıma göre Mi 9 Explorer Edition’ın bazı donanımları 7 parçalı bir lensten oluşan 48 MP’lik yapay zekaya sahip arka kamera ve 12 GB RAM şeklinde olacak. Bu özelliklerin sıradan bir Mi 9’da olup olmayacağı ise henüz kesin değil.