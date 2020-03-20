Xiaomi, Huawei'yi Geçerek En Büyük 3. Telefon Üreticisi Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Şubat 2020 döneminde Huawei'den daha fazla teslimat yaparak en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmayı başardı. Strategy Analytics tarafından yayınlanan raporda zirvedeki isimlerde değişiklik olmadı.

Günümüz akıllı telefon sektörü, birçok alanda yarışan sayısız firmaya ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon sektörünün zirvesine oturmak her ne kadar zor bir iş olsa da bu kadar rekabetin olduğu bir ortamda en büyük rakibinizi geçebilmek için yıllarca çalışmanız gerekir.

İşte bugün Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, yine bir diğer Çinli teknoloji şirketi olan Huawei’yi akıllı telefon sektöründe geçmeyi başardı. Strategy Analytics’in raporlarına göre Xiaomi, 2020 yılının şubat ayında Huawei’den daha fazla telefon teslimatı gerçekleştirdi.

Xiaomi, Şubat 2020 döneminde Huawei'yi geçmeyi başardı:

Strategy Analytics’in raporuna göre yalnızca Şubat 2020 döneminde dünya genelinde akıllı telefon teslimatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %38 oranında düştü. Bu düşüşün fiziksel karşılığı 62 milyon cihazdı. Bununla birlikte akıllı telefon sektöründe gerçekleşen satışlarda da %39’luk bir düşüş yaşandı.

Tüm bu olaylar ve Huawei açısından kötüye giden koşullar, şirketin satışlarına ve teslimatlarına yansıdı. Huawei’nin teslimat ve satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla %69 ve %64 oranında düşüş gösterdi. Bunun sonucunda Huawei’nin yerini bir başka şirketin alması işten bile değildi.

Huawei’nin yerini alarak en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olmayı başaran Xiaomi’de de aslında satışlar düşüş göstermişti. Xiaomi’nin satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ortaya teslimatta %32’lik, satışlarda da %29’luk bir düşüş çıkıyordu.

Bununla birlikte Xiaomi, Huawei’nin yerini oldukça küçük bir farkla kapabildi. Xiaomi ve Huawei arasındaki teslimat farklı yalnızca 500.000’di. Xiaomi, bu dönemde 6 milyon teslimat gerçekleştirirken Huawei 5,5 milyon teslimat gerçekleştirdi ve yerini Xiaomi’ye kaptırdı.

Strategy Analytics’in hazırladığı rapora göre akıllı telefon sektörünün zirvesinde herhangi bir değişiklik olmadı. Samsung, Şubat 2020 döneminde 18,2 milyon birim teslimat yaparak 10,2 milyonluk teslimat yapan Apple’ın önünde yer aldı. Listenin beşinci ve altıncı sıralarında da OPPO ve Vivo sıralarındı.